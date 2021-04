El hockey correntino regresa hoy a la actividad

Compartir

Linkedin Print

El certamen dará inicio el domingo en tres categorías: Damas, Caballeros y Mamis. Se programaron encuentros, con estrictos protocolos sanitarios, en las canchas de Taragüy y de la Asociación Correntina.

Con el Encuentro Mes de Corrientes el hóckey de la capital provincial retomará su actividad oficial después de una prolongada pausa por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la programación que dio a conocer la Asociación Correntina Amateur de Hóckey (Acah) este domingo 11 se disputarán los primeros partidos del certamen que está reservado para las categorías Damas, Caballeros y Mamis.

Para este encuentro se anotaron 16 equipos en la categoría Damas (se conformaron 2 zonas donde se jugarán todos contra todos por sumatoria de puntos), 7 en Caballeros (una zona por suma de puntos) y 9 en Mamis (2 zonas clasificatorias para las semifinales).

El certamen se desarrollará con un estricto protocolo sanitario donde por ejemplo se permitirá solamente dos colaboradores por equipo, los planteles ya deberán llegar cambiados a la cancha, dado que los vestuarios no estarán habilitados. Entre partido y partido habrá una pausa de quince minutos para permitir el desalojo y el ingreso de nuevos protagonistas sin cruces entre ellos.

De todas formas, desde la Acah advirtieron que estarán pendientes a las posibles medidas que se tomen a nivel provincial y municipal respecto a restricciones sanitarias para actuar en consecuencia. El domingo 11 la actividad dará inicio a las 9 en las canchas de Taragüy y de la Asociación Correntina, en la primera sede se programaron seis partidos y en la segunda cinco. La intención es poder ir rotando los escenarios todos los fines de semanas para jugar en dos canchas por cada fecha.

Durante el 2020 no se pudo jugar oficialmente al hóckey en la ciudad por las restricciones sanitarias impuestas en todo el país. Incluso, el Campeonato Regional de Clubes NEA, categoría E Damas Mayores, que debía disputarse en Corrientes se terminó jugando en Resistencia con la consagración de Taragüy relegando al segundo lugar a Aranduroga. Este torneo se definió por sorteo, dado que se decidió no jugar la final porque los dos equipos ya habían ascendido.

Por otro lado, la Asociación Correntina trabaja en el reacondicionamiento y en la mejora de la infraestructura de su cancha ubicada camino al Perichón. “Se realizó un importante movimiento de suelo para emparejar el campo de juego”, comentó el presidente de la entidad Gustavo Romero. “La cancha está bien y comenzamos con la colocación de las columnas de iluminación. Las lluvias de los últimos días nos retrasó un poco, pero confiamos en que durante este mes ya tendremos la iluminación artificial en el predio”, relató el dirigente.

Compartir

Linkedin Print