«El Hombre Sismo» Tour 2023: el fenómeno YSY A llega a Formosa por primera vez

YSY A, máximo referente mundial del trap, llega por primera vez a Formosa para presentarse el próximo 25 de mayo, a partir de las 20, en el Club “Vialidad Provincial”, en el marco de la gira “El Hombre Sismo” Tour 2023.

Tras realizar el anuncio en sus redes sociales, los tickets se pusieron a la venta en la plataforma: www.tuentrada.com, mientras que a partir de esta semana pueden adquirirse en “El Agite Rock” (Av. Italia 1246), “Punto Norte” (España y Sarmiento) y “La Cornisa bar pool” (J. F Cancio 1138. Clorinda)

Desde los comienzos de su vertiginosa carrera, YSY A ha trabajado con consistencia e independencia para consolidarse como el líder de la nueva música popular argentina. Expandiendo los límites de un sonido en constante mutación, YSY A siempre apostó más fuerte que ninguno, siempre sorprendiendo con sus cinco discos de estudio (‘Antezana 24/7’, ‘Hecho a mano’, ‘Mordiendo el bozal’, ‘trap de verdad’ y el más reciente ‘YSYSMO’), y con su productora independiente Sponsor Dios. Dichas creaciones describen a la perfección la permanente evolución (y revolución) sonora de un artista verdaderamente inconformista que nunca deja de empujar los límites de lo posible.

Respetando las raíces del trap, comprendiendo su naturaleza ecléctica y mutante, la versátil discografía de YSY A plantea un intenso recorrido por su experiencia en las calles de Buenos Aires, alternando siempre entre la luz y la oscuridad sonora y conceptual, con un estilo y un flow incomparables. Una discografía que condensa y redefine al trap argentino conectándolo con nuestra música popular– y que siempre encuentra a YSY A invitándonos a conocer el complejo laboratorio sonoro del máximo exponente del trap nacional. Luego de haber hecho historia de la mano de ‘Trap de verdad’ con un Luna Park, un tour nacional y dos Estadio Obras por completo sold out, YSY A redobló la apuesta y comenzó una Gira de Clásicos en la que hizo temblar no solo a todos los rincones de la Argentina, sino también a México y a España con un éxito absoluto.

Colgando el cartel de “Tickets Agotados”, el máximo exponente del trap dejó en claro que sus show son altamente convocantes no sólo en el país, sino también en el exterior. A su regreso, YSY A se dispuso a celebrar un nuevo 11/11 junto a sus fieles fanáticos: ‘Y$ysmo’ fue uno de los máximos desafíos de su carrera en el que repasó, condensó y renovó todo aquello que forma parte de un sonido único e irrepetible. Girando conceptualmente alrededor de su capacidad para hacer temblar todo durante sus shows, el artista recorre su obra con la sola obligación de continuar superándose. Escuchar ‘YSYSMO’ es comenzar un viaje a toda velocidad e intensidad por el rap clásico, el trap más oscuro y lisérgico, la introspección más melancólica, la festividad más explosiva y el rescate emotivo de nuestras raíces folklóricas y tangueras.

Aparte de anunciar su show en Posadas y Formosa, YSY A compartió su alegría por la obtención, en forma independiente, de su primer Disco de Platino, que se suma a los cuatro Discos de Oro, logros que hablan a las claras de su ascendente carrera musical.

¿Quién es YSY A?

Cualquiera que haya asistido a un show de YSY A, sabe que cada minuto constituye una verdadera experiencia multisensorial en la que la música y el concepto fluyen con total naturalidad, generando una conexión absoluta entre el artista y su público.

Este joven talentoso artista posee una muy fuerte y siempre creciente presencia en redes sociales y plataformas de streaming. Al día de la fecha, cuenta con más de 2,6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, más de 415.000 seguidores en su fan page oficial de Facebook y 648.424 seguidores en su cuenta oficial de Twitter. A estos números hay que sumarle sus 5.251.743 oyentes mensuales en Spotify y sus más de 1.55 millones de suscriptores en su canal de YouTube.