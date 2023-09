El Hospital Central de Emergencias llevó a cabo una feria de salud en la Plaza San Martín

Con la exposición de los numerosos servicios con los cuenta esta icónica institución pública de la salud provincial que se apronta a cumplir un nuevo aniversario y una nutrida concurrencia de la comunidad.

Desde las 8 hasta las 12 horas de este lunes 18 de septiembre, la populosa Plaza San Martín de nuestra ciudad, fue el escenario de “la feria de salud, organizada por el Hospital Central de Emergencias “Ramón Carrillo”, como parte de las actividades que se llevarán adelante esta semana con motivo de conmemorarse, el 20 de septiembre, su aniversario 109º.

En el lugar, fueron expuestos numerosos stands en los que se mostraron los distintos servicios con los que actualmente cuenta dicho nosocomio “para que la comunidad se informe y sepa cómo trabajamos, cómo acceder a los servicios, sobre todo en este momento en el que el hospital se transformó, por decreto del Gobierno de la Provincia, en el Hospital Central de Emergencias”, comentó la directora del efector, doctora Graciela Viera.

Agregó que la exposición de cada uno de los servicios fue una propuesta que surgió desde la dirección del hospital “en conjunto con todo el equipo de salud” y que no solo, pretendió llegar a la comunidad en general, sino que “de manera especial” se convocó “a los estudiantes de diferentes instituciones educativas para presentarles nuestros servicios y lo que hacemos, para ayudarlos así a tomar una decisión y a fortalecer su proyecto de vida”.

Sobre lo anterior, amplió que el Hospital Central, como otras instituciones de salud, es una organización multidisciplinaria, donde hay una gran complejidad y variedad de disciplinas “que tienen que trabajar en equipo para alcanzar los objetivos institucionales”.

Y respecto a eso, agregó que “nos pareció importante que los y las alumnas de los colegios secundarios, institutos terciarios y universidades, puedan conocer que el hospital es un lugar en el que no solo trabajan médicos, enfermeros, odontólogos, kinesiólogos” y otros profesionales que hacen atención de la salud.

“Quisimos contarles que también hacen su trabajo arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, trabajadores sociales, informáticos y que puedan interiorizarse sobre la tarea realiza cada uno de esos profesionales en su sector, además del personal que no es profesional pero que desarrolla una labor específica, como los de maestranza, administrativos, los que están en el servicio de estadística, entre otros tantos”, indicó.

La doctora expresó su alegría porque contaron con la visita “de un importante número de estudiantes, que se mostraron muy interesados con la iniciativa y a quienes pudimos presentarles las acciones que llevamos adelante en nuestro quehacer cotidiano. Y sobre todo, porque pudimos responder a las preguntas e inquietudes que formularon”.

“Actividad productiva

y enriquecedora”

Por su parte, la referente del Servicio de Kinesiología Crítica del Hospital Central, la licenciada Estela Cañete, quien formó parte de la organización del evento, señaló que la convocatoria fue específicamente a los estudiantes que cursan los últimos años, tanto de secundaria, como de los terciarios, la UNaF, la UPLaB y la Cuenca del Plata.

“Los stands llevaron instrumental, elementos, folletería, proyectaron imágenes. Los jóvenes estudiantes recorrieron las carpas y también se hizo presente la comunidad, con lo cual, verdaderamente, nos sentimos muy acompañados y podemos afirmar que fue una actividad muy productiva y enriquecedora”, subrayó.

Más adelante precisó, que entre los múltiples servicios, estuvieron presentes “admisión, informática, referencia y contrarreferencia, servicio social, Unidad de Terapia Intensiva, Unidad de Cuidados Críticos, Unidad de Cuidados Intermedios, Kinesiología Intensivista y Polivalente, Cirugías, Traumatología, Consultorios, Emergencia, Enfermería, Farmacia, Docencia e Investigación. Más las residencias de cada uno de los servicios. Todos, como siempre, haciendo su gran aporte”.

Finalmente, agradeció el apoyo y la presencia de la directora, doctora Graciela Viera y de la directora asociada del nosocomio, doctora Claudia Nallín. Y dio a conocer que “hasta el día 22 se van a llevar a cabo otras actividades ya programadas, como las deportivas y el acto central se va hacer el día miércoles 20, fecha en que nuestro querido hospital está de cumpleaños”.