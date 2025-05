El Hospital Central llevó a cabo un encuentro por el Día Mundial de la Higiene de Manos

Este lunes 5 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos, el Hospital Central de Emergencias (HCE) “Ramón Carrillo” de la ciudad capital, desarrolló un encuentro de modalidad presencial y virtual que contó con la disertación de tres profesionales de índole local y nacional.

Se trata del licenciado Matías Paiva, del Hospital Privado de Comunidad (HPC) Mar del Plata, que habló sobre la higiene de manos y el cambio de paradigma; el licenciado Alfredo Núñez, del HEC Formosa, quien brindó recomendaciones para el uso de guantes; y la licenciada Graciela Díaz y el licenciado Luis Cáceres, también del HPC, quienes abordaron el conversatorio “Fortaleciendo la higiene de manos: uso de guantes de nitrilo”.

Al respecto, la directora del nosocomio, Graciela Viera explicó que, durante esta jornada, “tratamos de concientizar a la comunidad toda, pero sobre todo a la comunidad sanitaria, acerca de la importancia del lavado de manos”.

“A través de esta actividad sencilla, simple, cotidiana, lo que hacemos es disminuir significativamente el riesgo de la transmisión de infecciones, porque las manos son el principal agente de transmisión de gérmenes entre un paciente y otro, en nuestro caso que nos manejamos atendiendo pacientes”, indicó.

Entonces, ahondó, en el Hospital Central “lo que hemos estado haciendo son dos actividades simultáneas”; y detalló que, una de ellas, fue la capacitación presencial con residentes de Enfermería e Infectología quienes “conformaron un equipo de capacitación que se ha recorrido todos los servicios del hospital, capacitando al personal acerca de la importancia de la higiene de manos y de las técnicas que se deben utilizar para su correcto uso”.

Y, por otro lado, la actividad virtual destinada no solamente al personal del hospital, sino también a todas las instituciones o los agentes sanitarios se interesaron participar, tanto de capital como de interior.

“O sea, se compartió con todos los directores del interior de la provincia. Es una actividad virtual que está a cargo del jefe de control de infecciones, que es el licenciado Alfredo Núñez”, señaló.

Y ahondó: “En esta actividad virtual también contamos con la presencia de dos licenciados que se encuentran trabajando en el hospital de la comunidad de Mar del Plata y que han contribuido a dar las charlas, son exresidentes de terapia intensiva de nuestro hospital”.

En esa línea, Viera habló sobre la práctica del higiene de manos y consideró que “el uso del alcohol en gel es muy efectivo la higiene habitual, cuando las manos no se encuentran visiblemente sucias”.

“Cuando ya hay tierra, cuando ya hay algún otro producto que está ensuciando visiblemente las manos, el alcohol en gel deja de ser de utilidad. Pero sí lo podemos utilizar para la higiene habitual de manos, cuando uno tiene las manos limpias, pero ha llegado el momento, por ejemplo, antes de comer o después de comer o en algunas circunstancias especiales”, reiteró.

En ese sentido, la profesional instó a mantener “las cosas buenas que nos dejó la pandemia” y advirtió que, cuando las manos están “visiblemente sucias”, es menester realizar el lavado con agua y jabón.

“No se recomienda la utilización de otros productos, no se recomienda tampoco el uso de alcohol líquido, porque el alcohol líquido es menos eficiente y produce mayor daño a la piel de las manos. Por lo tanto, al dañar nuestra piel, podemos generar grietas, lesiones que posteriormente favorecen la instalación de otros gérmenes en las manos”, cerró.