El Hospital de Alta Complejidad «Pte. Juan Domingo Perón»forma parte del sistema del Código de Infarto en Formosa

El Código de Infarto es un sistema organizado un protocolo de atención médica urgente que se aplica en toda la provincia, diseñado para tratar el infarto agudo de miocardio de manera rápida y efectiva.

Busca minimizar el tiempo entre los primeros síntomas el tratamiento, para salvar el musculo cardiaco y reducir la mortalidad.

Incluye una red coordinada de servicios pre hospitalario y hospitalario, con diagnóstico en los primeros 10 minutos de acción inmediata para garantizar una atención equitativa y oportuna.

El doctor Miguel Ángel Freis, actual director de Gestión Clínica del HAC, comentó al respecto: “Como sabemos los pacientes con infarto agudo de miocardio tienen una alta tasa de mortalidad, en el cual detectar lo antes posible estos pacientes es muy importante, es necesario darles el tratamiento inicial para que puedan llegar a los centros de mayor complejidad como el HAC y terminar en tratamiento definitivo”.

“Debemos sospechar que estamos cursando por un infarto, cuando tenemos un dolor de pecho, un dolor opresivo, el cual se extiende al brazo, cuello u hombros”, explicó.

Y agregó: “Una vez detectados estos síntomas podemos acceder al Código de Infarto llamando al 107 donde recibirán la primera atención, si el paciente se encuentra fuera de la capital de Formosa se utiliza una medicación, la cual actúa y extiende el plazo de tiempo, de manera que se pueda trasladar al paciente al centro hospitalario más adecuado”.

Una vez activada la sospecha de infarto, continuó, se ejecuta un diagnóstico rápido electrocardiograma (ECG) y, si se confirma, se deriva a un centro de mayor complejidad como el HAC, Evita o el Hospital Central.

“Es muy importante identificar los síntomas claves, como dolor torácico o dificultad para respirar, conocer el protocolo de emergencia en la provincia, aprender sobre el tratamiento y recuperación”, sostuvo.

El Código Infarto busca acortar los tiempos de respuesta desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento, ya que cada minuto cuenta para minimizar el daño al corazón y mejorar la supervivencia del paciente.

El Gobierno de la provincia de Formosa apuesta día a día al trabajo en equipo en salud, lo cual es fundamental a la hora de salvar vidas, tal es así que ha puesto en marcha el sistema de código de infarto, el cual ha dado excelentes resultados, se subrayó.