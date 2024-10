“El hospital de Clorinda cuenta con cuatro cardiólogos”, dijo el doctor Juan M. Cabral

El doctor Juan Manuel Cabral, jefe del servicio de Terapia Intensiva del Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda respondió a las declaraciones “infundadas” de un periodista de la ciudad Capital, quien aseguró que “no hay cardiólogos, no solamente en el hospital de Clorinda, sino en todo el sistema público de salud de la provincia de Formosa”.

Al respecto, Cabral afirmó que “en el nosocomio cuenta con cuatro cardiólogos que se encargan de las emergencias, los doctores Hernán Aranda, Hernán Cabana, Marcelo Marcosky y Nelly Gracioli”.

“En el hospital de Clorinda contamos en la emergencia con drogas trombolíticas, monitores multiparamétricos, carro de paro cardíaco para la atención de todo paciente y contamos con la red que permite guiar a los médicos de guardia permanentemente las 24 horas, los siete días a la semana con los cardiólogos de la Capital provincial”, sostuvo el médico.

Y lamentó que haya “personas inescrupulosas que tienen la función social de informar responsablemente y no solo no lo hagan, sino que mienten a la población”.

Por ello, expresó que “la misma realidad lo desmiente, porque en nuestro hospital tenemos tecnología de punta en varios servicios y los profesionales son recursos humanos muy preparados”.

Además, detalló también que “fue el médico cardiólogo Cabana quien acompañó todo el procedimiento de reanimación del paciente Manuel Celauro, que ingresó sin signos vitales al nosocomio aunque en la ambulancia y su casa ya había recibido asistencia profesional de reanimación”.

Según explicó el doctor Cabral, el Código Rojo de Infarto es “una herramienta en red en todo el ámbito de la provincia de Formosa que permite atender a todo paciente que llega a consultar por síntomas compatibles con un infarto con la mejor tecnología y personal especializado, en cualquier parte del territorio durante las 24 horas, los siete días a la semana, en el ámbito de la salud pública”.

Detalló que “este sistema ha permitido realizar exitosamente la desobstrucción de arterias en cinco oportunidades en nuestro hospital”.

Finalmente, enfatizó que “en Clorinda es donde más se ha logrado destapar arterias de infartos”, mostrando que el hospital no solo cuenta con los recursos necesarios, sino que está plenamente capacitado para actuar de manera efectiva en situaciones críticas.

Y añadió que “los pacientes, tras la intervención, son derivados al Hospital de Alta Complejidad o al Hospital Interdistrital Evita para la colocación del stent, ya con la arteria abierta y en condiciones seguras”.