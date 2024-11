El hospital de la Madre y el Niño atendió este año a tres bebés intoxicados con cocaína

El doctor Victor Fernández, director del hospital de la Madre y el Niño reveló en el Grupo de Medios TVO que durante este año en dicho nosocomio han atendido a tres bebés de entre 6., 10 y 11 meses con intoxicación por cocaína.

Fernández comenzó diciendo: “estos niños de 6, 10 y 11 meses fueron internados en el hospital de la Madre y el Niño y aunque fueron llevados otras veces por otras situaciones no así por la intoxicación, iban por irritabilidad, por tener la respiración agitada, el mismo aparte de estar intoxicado tenía neumonía, es por ello que muchas veces van por otros temas y no por este puntual”.

“Hay algunos familiares que fueron los que llevaron a los niños a la atención, que posteriormente son internados y cuando se comienza a indagar el porqué de la situación y brindándole la medicación que suponemos hará que se calmen, al no tener la respuesta esperada comenzamos a indagar sobre intoxicación”, añadió.

“En estos casos de intoxicación cuando los padres, por ahí son consumidores, la mayoría de las veces lo niegan hasta que el profesional muchas veces se queda sin diagnóstico ante la situación y se busca otros tipos de intoxicación, pero no solo puedan intoxicarse con sustancias ilícitas, también están las intoxicaciones por remedios yuyo, de igual manera tenemos que decir que nos preocupa porque en esta oportunidad van tres niños pequeños”, se explayó.

Consecuencias en la salud

En cuanto a las consecuencias que puede traer esta ingesta en los niños, señaló “esta situación puede llevar a trastornos convulsivos como se presentó en uno de los casos o bien a la larga puede acarrear trastornos más importantes que no lo estamos viendo en este momento, pero se llega a ver cuando el consumo es más crónico y en un bebé pequeño es mucho importante ese trastorno que en un adulto que es consumidor”.

Al respecto de cómo ingresó la droga al cuerpo de los niños, señaló que no se trata de establecer cuál es el método de ingreso, “si sabemos que los padres son consumidores y que puede pasar a través de la leche materna, es decir que puede ser una intoxicación involuntaria, pero el contacto con estos estupefacientes están”.

El médico hizo un llamado a la prevención y recomendó a los familiares «evitar que ese niño tenga contacto» con las drogas. Además aconsejó que ante la sospecha de que el niño esté en contacto con este tipo de elementos se alerte a las autoridades a fin de preservar la vida del menor. Esto es muy importante para aquellos familiares que no consumen pero observan el comportamiento del niño o ambiente.