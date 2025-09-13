El Hospital Distrital de Pirané puso en funcionamiento otro quirófano

Con la incorporación de nuevos equipos de última tecnología, que hará posible aumentar la capacidad de respuesta a las demandas de salud de los vecinos piranenses y de todo el Distrito Sanitario VI.

En el marco de las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la provincia de Formosa para garantizar en todo el territorio el acceso a la salud, gratuita y de calidad, el Hospital Distrital de Pirané puso en marcha, esta semana, un segundo quirófano que permitirá optimizar las demandas de atención de la comunidad.

Eso fue posible gracias a la provisión de equipamiento de última generación que se sumó al sector de quirófano y que consistió en una mesa quirúrgica, una mesa de anestesia, un monitor multiparamétrico y electrobisturíes, todos de primera línea en cuanto a tecnología.

Más otros elementos e insumos necesarios “que permitieron que pongamos en funcionamiento nuestro segundo quirófano, a fin de agilizar la demanda de la atención quirúrgica, que es bastante importante en nuestro distrito”, comentó el director del nosocomio, el doctor Jorge Herrera.

“Este es un paso fundamental para nuestro hospital”, sostuvo el funcionario, destacando la importancia de poder contar con dos quirófanos “funcionando y muy bien equipados”, posibilitando que, por ejemplo, “mientras en uno se realiza una cirugía programada, si justo ingresa un caso de urgencia, se puede atender de forma simultánea en el otro quirófano ysalvar la vida de una persona”, remarcó.

Insistió que con ese nuevo equipamiento “lo que sería como nuestro quirófano secundario queda en óptimas condiciones para realizar una cirugía con los equipos adecuados, tanto para lo quirúrgico como lo anestesiológico”, indicó.

Y aseguró que así “podemos incrementar la oferta de servicios, por un lado, y darle resolución a los tratamientos quirúrgicos que requieren nuestros pacientes, inclusive, los que deben realizarse una cirugía programada”.

De igual manera, marcó “esto activa también una mayor capacidad de respuesta a los efectores que son de nuestro distrito y dependen de nuestro hospital, como Gran Guardia y Palo Santo, entre otros”.

“Sin dudas, vienen a mejorar la atención que brindan los profesionales del servicio de quirófano y por supuesto, eso redunda en beneficios para los pacientes en cuanto a la calidad y a la efectividad en la atención”, afirmó.

Destacó, al mismo tiempo, que todo eso es posible “gracias al personal de salud calificado con el que contamos” en el Servicio de Enfermería, los instrumentadores quirúrgicos, médicos cirujanos, tocoginecólogos, anestesistas “y todo un gran equipo de trabajo comprometido, apto y muy bien capacitado para los fines requeridos. Y, sobre todo, dispuesto siempre a dar lo mejor para cuidar la vida de cada paciente”.

Al concluir, Herrera agradeció especialmente al gobernador Gildo Insfrán y al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, “por esta nueva inversión en salud que nos da otra oportunidad para crecer y mejorar como hospital y, a la vez, engrandece aun más a todo el sistema de salud público de nuestra provincia”.