El Hospital Garrahan denunció a radio kirchnerista por transmitir desde sus instalaciones

Denuncian que Futurock, la emisora de Julia Mengolini, transmitió desde la puerta del hospital «sin autorización» y afectó el normal funcionamiento.

El Hospital Garrahan denunció a una radio kirchnerista por transmitir desde sus instalaciones y «colgarse» de la luzJulia Mengolini transmitió con Futurock desde la puerta del Garrahan.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes en su cuenta de X que el Hospital Garrahan denunció a Futurock, la radio fundada por la periodista Julia Mengolini, por «instalarse en el ingreso de sus instalaciones para transmitir desde allí».

La denuncia hace referencia a lo que ocurrió el jueves pasado, cuando los trabajadores del Garrahan realizaron un paro de 24 horas, con movilización a Plaza de Mayo, para reclamar al Gobierno mejorar sus condiciones laborales y una recomposición salarial.

En ese marco, Futurock trasladó la transmisión de algunos sus programas a la puerta del Hospital Garrahan para apoyar el reclamo y compartir al aire testimonios de los trabajadores y pacientes del centro de salud nacional. «De manera abierta, sin autorización y ‘colgándose’ de la luz, un programa de radio afectando normal funcionamiento del hospital. Nada ni nadie puede anteponerse al cuidado de los pacientes», escribió Adorni al respecto.

Minutos después, la cuenta de X del propio Hospital comunicó la denuncia a la emisora por instalarse de manera «no autorizada» en el ingreso al establecimiento. «La transmisión fue realizada sin ningún tipo de autorización, a pesar de que el hospital ya había solicitado a las autoridades de la radio que se abstuvieran de hacerlo», indicaron. «Con este accionar se vulneró, directa o indirectamente, la privacidad de niños, familias y personal de salud, se generaron ruidos molestos, se entorpeció la dinámica habitual del hospital y se pusieron en riesgo las instalaciones, ya que montaron una radio a la red eléctrica del hospital», denunciaron.

Y pidieron a los medios de comunicación que «tomen conciencia de la seriedad del Garrahan» porque «no podemos permitir que se utilice al hospital pediátrico más importante del país para llevar adelante acciones que vayan en contra del bienestar de los niños ni que entorpezcan el trabajo del personal de salud, que no responde a intereses políticos».

El jueves el Hospital envió un comunicado a la emisora que también hizo público en redes sociales, donde indicaban que esto implicaba «una alteración directa en el ambiente de trabajo clínico y la cotidianeidad de los pacientes y sus familias».

La radio respondió a través de la misma red social, donde denunció «otro ataque del gobierno de Milei» y explicó en una nota que «no interferiríamos en el funcionamiento del hospital». Además, señalaron que es el mismo lugar de transmisión que usó Radio con Vos el 25 de junio, fecha en la cual el Hospital no presentó problemas. Asimismo, marcaron que el personal del hospital se encontraba realizando un paro desde las 7 de la mañana ese día, por lo cual «el tránsito tanto del personal como del público estará reducido respecto a una jornada normal, minimizando cualquier incomodidad que pueda generarse». Recientemente, Julia Mengolini, fundadora y conductora de Futurock, fue víctima de una campaña por parte de trolls libertarios en redes sociales que viralizaron un video hecho con inteligencia artificial de ella teniendo una supuesta relación incestuosa con el hermano.

El caso no quedó solo en un intercambio en redes sociales sino que el presidente Javier Milei y otros funcionarios de Gobierno hicieron referencia al tema. «Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la justicia», escribió el mandatario en su cuenta de X.