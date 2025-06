El icónico paseo de Pampita por Notting Hill junto a su hermano Guillermo

Pampita se encuentra instalada en Londres desde hace algunos días por el cumpleaños de su actual pareja, Martín Pepa, quien lo festejó con una íntima cena rodeado de una decoración característica de Inglaterra. La modelo viajó con su grupo de amigas más cercano: Estefanía Novillo, maquilladora y amiga cercana, Matilde Grobocopatel, Male Zermoglio, María Albero y Oriana Montanelli junto a su hermano Guillermo. Con él la modelo aprovechó para recorrer uno de los barrios más icónicos de la ciudad, Notting Hill.

El sitio está enclavado en uno de los distritos londinenses más reconocidos, gracias a la película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, que lleva el mismo nombre. Allí se pueden encontrar diversos cafés, ya que se trata de uno de los puntos gastronómicos ingleses y los fines de semana se monta una feria que atrae a cientos de turistas. Para este paseo, Carolina eligió un look tranquilo: un jeans oxford, una remera básica de color blanco, campera de cuero, anteojos de sol y una pequeña bandolera. En el caso de Guillermo, el odontólogo optó por un pantalón de color blanco, remera negra y chaleco.

En una de las primeras fotos que compartió Pampita se los puede ver a los dos frente al emblemático pub Earl of Lonsdale y le sigue una de ella comiendo un scon al sol. La experiencia gastronómica se enriquece con el entorno de una mesa redonda dispuesta sobre una terraza, decorada cuidadosamente con vajilla blanca de borde dorado y servilletas color ladrillo. Los vasos de vidrio ámbar y la presencia de plantas suculentas enmarcan una atmósfera pensada para la calma y el disfrute, mientras, a lo lejos, se advierte la vida de la ciudad con edificios de ladrillo y peatones en movimiento.

El recorrido por Notting Hill no estaría completo sin una referencia al universo dulce local: una vitrina bien iluminada expone una selección de galletas, tartaletas de frutas, mini cheesecakes, croissants, sándwiches y bagels, todos claramente identificados y organizados con precisión, resaltando la variedad y el atractivo de la pastelería inglesa.

El paseo urbano abarcó la visita a puestos de mercado que concentraron parte del espíritu londinense. Un pasaje empedrado albergó un puesto de sombreros y bufandas, con numerosos modelos de gorras, boinas y sombreros dispuestos en estantes, y una selección de bufandas y pañuelos en tonos diversos que otorgaron un aire cálido a la escena. Cerca de allí, otro puesto ofreció vajilla antigua: tazas, platos y juegos de té con motivos florales y detalles dorados que evocaron estilos vintage y modernos, todos dispuestos de manera caótica pero colorida, como fue habitual en los mercados de antigüedades de Londres.

Completó el cuadro un puesto al aire libre repleto de recuerdos británicos: autobuses rojos, cabinas telefónicas, taxis y miniaturas, en una composición marcada por los colores nacionales y una alta densidad visual, propia de los clásicos souvenirs de la ciudad.

El paseo por Notting Hill terminó con la visita a tiendas llamativas, como la entrada de “Lovers Lane London”, donde Pampita se detuvo en la puerta azul celeste de la boutique decorada con esculturas de flamencos rojos metálicos. Bajo el lema “True style is timeless”, la modelo sonrió para la cámara, mientras en el interior se vislumbraron prendas de colores y una decoración ecléctica. Cada escena registrada en este recorrido aportó un fragmento del ambiente urbano, comercial y humano de Notting Hill, y entrelazó experiencias de gastronomía, estética londinense y momentos íntimos compartidos entre hermanos.

Desde que aterrizó en la capital inglesa las redes de la jurado de Los 8 Escalones se convirtieron en un minuto a minuto de este viaje, compartiendo las fotos con sus amigas, el lujoso vestido que eligió para el cumpleaños de su novio y los detalles del lugar en el que se hospedan, que es la casa del hermano del polista, una casa estilo Tudor en uno de los barrios más distinguidos de Londres.