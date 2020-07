El ida y vuelta de Benjamín Vicuña y la China Suárez durante un vivo de Instagram: “Así no se puede”

Compartir

Días antes de que comenzara a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina por la pandemia del coronavirus, los teatros debieron cerrar sus puertas y los actores bajaron el telón sin saber que estarían, por lo menos, cuatro meses sin volver a subir al escenario. Es por eso que varios artistas buscaron reinventarse y encontraron la manera para poder seguir trabajando a través de las plataformas por streaming.

Benjamín Vicuña, desde Buenos Aires -en donde vive junto a su actual pareja, Eugenia La China Suárez- estrena Un kilo de cenizas, su primera obra por Zoom como productor del teatro MORI, en Chile. ‘‘Hoy la necesidad de reunirnos es fundamental. El teatro se reinventa y se amiga con las pantallas. No solo para contar historias, sino que para volver a encontrarnos y también, por qué no decirlo, para darle una mano a nuestros actores, autores y realizadores, que en este momento vivimos una profunda crisis. Esta iniciativa responde a la búsqueda del espacio para hablar de cómo hemos visto trastocados hasta nuestros ritos más sagrados y cómo, en tiempos de distanciamiento social, la necesidad de reencontrarse se hace más fuerte cada día’‘, explicó el actor chileno sobre el nuevo proyecto.

Con el fin de promocionar la obra, Vicuña decidió realizar un vivo de Instagram -red social en la que tiene más de dos millones de seguidores-. Apenas comenzó la transmisión, comenzó a recibir todo tipo de mensajes que hacían referencia a sus características. Al leerlos, sin reproducirlos, dijo: “Por favor, les pido que escriban cosas relativamente decentes”, y luego agradeció los elogios que recibió: “Puras cosas lindas. Vamos a hacer estas cosas más seguido”.

Entre los mensajes que recibió de quienes estaban viendo el vivo, se destacaron los de la China Suárez, quien se conectó desde otra habitación de la casa que comparten junto a su hija Magnolia. La actriz, que está embarazada, saludó a su pareja con distintos emoticones y comenzó un divertido juego de coqueteo. Algunos usuarios le pidieron al actor que los salude y le indicaron su localidad. Atenta, la artista se sumó y comentó: “Saludos desde Argentina, Buenos Aires, Palermo”.

Los mensajes salieron separados, y el actor alcanzó a leer algunos. “Mira… sangre japonesa”, leyó en voz alta Benjamín sobre el usuario de la actriz. “Gracias, mi amor”, agregó.

Entonces, intentó seguir hablándole a su público explicándole la importancia de poder trabajar a través de las nuevas plataformas en medio de la pandemia del coronavirus. Y, ante los reiterados mensajes de la China, el actor se tentó e indicó: “Así no se puede”. Y continuó cerrando su idea.

Mientras tanto, la actriz seguía interviniendo. “Se hace el que no me conoce. Dios, jajaja. Se pone nervioso”, escribió y bromeó: “Pasame tu WhatsApp porfa”.

Los ex protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza ensamblaron su familia con la llegada de Magnolia, de dos años. Además, ella es mamá de Rufina -que el fin de semana celebró sus siete años-, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y el actor es padre de Bautista, Beltrán y Benicio, de su vínculo con Pampita.

En mayo pasado, la actriz confirmó su embarazo. Lo hizo con una conmovedora foto luciendo su panza. En aquel entonces, el chileno sumó un romántico comentario en el que hizo referencia a la situación que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus.