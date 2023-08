El impacto de la devaluación: comercios sin precios, pocos productos, ventas frenadas y remarcaciones

Desde las fábricas hasta los kioscos, desde las constructoras hasta los inquilinos, desde los contenedores en el puerto hasta las góndolas. No hay producto que en las últimas 48 horas haya escapado a la fuerte remarcación de precios que se disparó tras la devaluación del lunes adoptada por el Gobierno. Todos los dólares, el dólar: subió el oficial y los alternativos siguieron de largo. Entre grandes proveedores y pequeños comerciantes se puede escuchar una respuesta casi idéntica: confusión, incertidumbre. El efecto macro saltó directo a la micro sin escalas. “La Argentina es probablemente el único país del mundo en el que una devaluación del 20% se pasa a los precios en los comercios minoristas en el mismo día. En otros países el minorista ni se entera que hubo una devaluación y los precios se ajustan varios meses después”, indicó el economista Miguel Kiguel. Las cifras que se escuchan son escalofriantes, desde la joven Ursula Ortíz, quien el viernes compró un yogurt a $300 y el lunes a la tarde lo pagó $900, hasta aquellos que en las últimas horas no han podido cerrar una compra o un alquiler. El “mercado”, más que nunca, fue la calle y, como siempre, se anticipó a la realidad y superó con creces a los analistas. En una conocida cadena de inmobiliarias registraron el viernes antes de que llegara la noche, previo a las PASO, una inusual actividad, con muchas reservas, inclusive para viviendas que están “en pozo”. Los testimonios no son anónimos solamente: hay nombres y apellidos de gente angustiada, preocupada ya no por lo que pueda pasar en las elecciones de octubre, sino por su capacidad de compra a partir de mañana. O, mejor dicho, desde ayer. Y no hay rubro que haya quedado indemne. “El lunes los proveedores avisaron que frenaban las ventas, no se entregaba nada. Hoy están empezando a normalizar, pero con nuevas listas de precios. En general, todo aumentó 30%” dijo Alejandro Saúl, dueño de Ferretería Ale en San Fernando. “Ahora volvieron a ofrecer, pero no hay cuenta corriente. Sólo pago contra entrega. Lo que es clavos, se frenó y ahora vuelve 20% arriba, lo que es sanitarios parecido, herramientas eléctricas costosas tienen listas de precios 40% arriba. Lo que es áridos –arena o cemento- está difícil que te vendan en cantidad”, relató el comerciante con 15 años de experiencia. “Esto se suma a que los comerciantes minoristas recibiendo listas de precios actualizadas todas las semanas. El día a día es chequear producto por producto antes de vender, porque tenés miedo de perder o de empatar. Muy de casualidad ganás”, relató. A 1.050 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, desde la capital de Mendoza, el dueño del hipermercado Mendoza, Rubén David, brindó un panorama similar: “No podemos comprar. Cada empresa está tomando distintas medidas y distintas políticas porque no sabe un poco bien cómo resolver el tema. Hay algunas empresas que te mandan el pedido, pero sin precio, te lo mandan con remito y después te van a poner el precio”. “Hay otras que los pedidos que ya estaban hechos lo van a respetar y lo van a respetar con el precio y hay otras que no podés cargar los pedidos. Ni ayer ni hoy tienen las páginas habilitadas para cargar los pedidos. Así que no hay algo general, estamos esperando. Nosotros por el momento estamos trabajando normal, estamos entregando los pedidos normal”, explicó. “Tenemos como para aguantar un par de días más sin el problema de recibir mercadería y esperando los precios. Por ejemplo, fiambres, lácteos, todo eso, ninguna me mandó ningún cambio de precio y me mandaron todos los pedidos que teníamos previsto. Las más complicadas son las que tienen mayor componente de producto importado. Esas prácticamente nada, nada, no podemos hacer pedido ni nada de eso”, detalló. “Estos días son una mezcla de incertidumbre y pánico”, resumió Federico Cuomo, empresario Pyme y dueño de la empresa de agua en botellones y soda Tronador. “Operativamente no se puede hacer mucho, estamos esperando hasta la semana que viene para ver qué hacemos con los precios. Tengo proveedores, de plástico, por ejemplo, que me mandaron lista de precios el lunes a la tarde y el martes al mediodía las frenaron. Tenemos stock, pero eso impacta de lleno en el negocio. Voy a perder seguro… ¿cuánto? No sé. Además, tengo que atajar a los 11 empleados que tengo que me preguntan todo el tiempo qué va a pasar. No tengo respuesta. Para mi negocio, lo que viene es peor que la pandemia, cuando mis ventas cayeron 88%, y también que el 2001. Me hablan de hiper y no sé cómo moverme en ese escenario y eso que hace 33 años soy empresario”, explicó. Uno de los sectores más golpeados es el inmobiliario, que intentaba despegar, pero que, con cada movimiento del dólar, se vuelve a frenar. La trepada del dólar blue generó una parálisis y esta semana se cancelaron operaciones que se estaban por concretar en la ciudad de Buenos Aires. Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), dijo a Infobae que “como en cualquier periodo pre-electoral esta situación genera retracción y dificulta las operaciones de compra venta y adquisición de materiales para quienes construyen. Pero lo vemos como algo transitorio, cualquiera de los candidatos que gane va a tomar, una vez asumido el nuevo Gobierno nacional, las coordenadas correctas para ordenar variables como la inflación y el dólar. A partir de 2024 somos muy optimistas en el sector”. Hasta junio último, se hicieron más de 16.000 escrituras según el Colegio de Escribanos de CABA, confirmando meses récord de ventas versus los últimos cuatro años que habían sido muy malos para el segmento. En paralelo, el incremento del dólar blue impactó con fuerza en los precios de materiales para la construcción. En rubros como en grifería, pinturas, cal, cemento y pisos, los valores se dispararon por sobre el 20% en sólo dos días. En este contexto, los corralones frenaron las ventas y los materiales de obra están trabajando hasta hoy en algunos casos sin precios de referencia. Los desarrolladores de viviendas aclararon que compraron insumos todas las semanas previas a las elecciones y que están recibiendo los que ya estaban pagos. ¿Se puede denominar especulación la necesidad de contar con insumos intermedios o finales para seguir trabajando? La inmediatez absoluta es otro signo de estos últimos días: si antes los presupuestos para construir duraban 15 días, ahora sólo se consiguen algunos por una semana. Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya (entidad que agrupa varias fábricas que producen materiales de obra), expresó a Infobae que “la señal después de las PASO fue muy fuerte para los mercados. Y lamentablemente la mayoría de los insumos con los que fabricamos los productos tienen un componente en donde influye el dólar, y por eso se traslada a los precios finales”.Loss productos químicos que se importan para pinturas, o morteros específicos, entre otros, influyen y terminan encareciendo los materiales que se necesitan para edificar y refaccionar viviendas. “Los mercados se mueven por expectativas y luego de los resultados del domingo se intuye más que nunca que habrá un cambio de ciclo político. Creemos que hasta fin de año habrá movimientos alcistas de precios y tal vez se profundice el camino recesivo. Pero esperemos que las recetas que se apliquen en 2024 permitan desarrollar la economía y se levanten medidas que restringen la importación de productos.

Relacionado