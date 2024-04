El impresionante récord que batió el nuevo álbum de Taylor Swift en Spotify durante su primer día

El álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift alcanzó un récord histórico en Spotify al lograr más de 300 millones de reproducciones en solo un día, el 19 de abril de 2024. Este hito convierte el proyecto en el primero en la historia de la plataforma de música digital en alcanzar una cifra de reproducciones tan elevada en un período de 24 horas.

“¡Se hizo historia! El 19 de abril de 2024, The Tortured Poets Department de Taylor Swift fue el primer álbum de la historia de Spotify en superar los 300 millones de streams en un solo día”, anunció la plataforma musical a través de sus redes sociales. A su vez, se confirmó que Taylor también es la única artista en marcar este logro hasta la fecha.

Este lanzamiento significó para Swift no solo superar sus propios récords anteriores de reproducciones en servicios de streaming, sino también establecer un nuevo estándar en la industria musical. Previamente, la gandora del Grammy mantenía el título por la mayor cantidad de streams en un día con sus discos previos Midnights y 1989 (Taylor’s Version).

Un álbum de Taylor Swift

con 31 canciones

La revelación de un álbum doble, con un total de 31 canciones tras la inclusión sorpresa de 15 temas adicionales, impulsó con creces el número de reproducciones, seguido del anuncio de Taylor a través de sus redes sociales.

Como parte de su éxito, se destacó la estrategia de promoción de Taylor Swift, la cual incluyó pistas y anticipaciones sobre el contenido del álbum, desembocando en la publicación de “The Anthology” como parte de The Tortured Poets Department.

La colaboración con Post Malone en el sencillo “Fortnight” ha sido uno de los aspectos más celebrados del nuevo proyecto, complementado con un video musical que capturó la atención de seguidores y crítica por igual. Además, Taylor canta junto a Florence + The Machine en otro tema titulado “Florida!!!”.

La influencia de

Jack Antonoff

y Aaron Dessner

El cantante y compositor Jack Antonoff, reconocido por sus anteriores colaboraciones con Swift desde 1989 (2014), asumió nuevamente el rol de productor, incluyendo así sus característicos sonidos de sintetizador en el primer volumen. La segunda parte, revelada en la madrugada del viernes, denota una mayor influencia de Aaron Dessner, fundador de la banda The National y quien también se ha convertido en un colaborador cercano de la intérprete desde Folklore (2020).

La obra ha recibido una recepción crítica positiva en general, con una puntuación destacada en Metacritic y elogios particulares hacia la composición y el enfoque lírico de Taylor Swift por parte de medios como The Independent y The Guardian. A pesar de algunas críticas hacia los textos y la producción musical, las reseñas enfatizan su habilidad para crear letras profundas y arriesgadas inspiradas en su propia experiencia.

Tracklist de “The

Tortured Poets Department”

«Fortnight»

«The Tortured Poets Department»

«My Boy Only Breaks His Favorite Toys»

«Down Bad»

«So Long, London»

«But Daddy I Love Him»

«Fresh Out the Slammer»

«Florida!!!» (con Florence + The Machine)

«Guilty as Sin?»

«Who’s Afraid Of Little Old Me?»

«I Can Fix Him (No Really I Can)»

«loml»

«I Can Do It With A Broken Heart»

«The Smallest Man Who Ever Lived»

«The Alchemy»

«Clara Bow»

«The Black Dog»

«Imgonnagetyouback»

«The Albatross»

«Chloe or Sam or Sophia or Marcus»

«How Did It End?»

«So High School»

«I Hate It Here»

«thanK you alMee»

«I Look in People’s Windows»

«The Prophecy»

«Cassandra»

«Peter»

«The Bolter»

«Robin»

«The Manuscript»

La versión física de The Tortured Poets Department incluye 16 temas más una pista adicional titulada “The Manuscript”, acompañados de ediciones especiales como “The Bolter”, “The Albatross” y “The Black Dog”, ofreciendo distintas presentaciones visuales.