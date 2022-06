El imprevisto que sufrió Wanda Nara durante su viaje a Tanzania con Mauro Icardi

Compartir

Wanda Nara y Mauro Icardi están disfrutando de unas placenteras vacaciones en África. En esta oportunidad, la pareja aprovechó para realizar una escapada romántica sin la compañía de sus hijos. Y, a través de sus redes sociales, la modelo compartió con sus más de 12 millones de seguidores imágenes y videos de este inolvidable viaje.

Sin embargo, en su cuenta oficial de Instagram, la empresaria reconoció que tuvo un imprevisto durante estas vacaciones. ”Llegamos a Tanzania. Me olvidé tantas cosas en París (medias, abrigo, protector solar). Mitad de mi vestuario es de Mauro”, escribió la influencer y compartió algunas fotos con ropa deportiva de su marido.

Su hermana Zaira le contestó la publicación: “Potra salvaje amazónica”. Mientras que otras seguidoras la halagaron por su look. “Todo te queda bien”, le dijo una usuaria. “¡Sos hermosa sin maquillaje!”, le respondió otra persona en el posteo que ya tuvo más de 86 mil likes y 500 comentarios.

Además, Wanda y Mauro visitaron la reserva nacional donde vive la tribu Massai Mara, en Kenia. La pareja se sacó fotos con integrantes de la tribu y ella realizó una interesante reflexión: “Mi tercer año en África y siempre me conmuevo más. Gracias por invitarnos a vivir un día con ustedes. Me conmueve recordar que la felicidad se resume en la cosas más normales y a la que todos tenemos alcance. Necesito volver una y mil veces más. Necesito que mis hijos conozcan la importancia de las pequeñas cosas”.

Por su parte, el jugador del PSG escribió en su Instagram: “Gracias por darnos la posibilidad de conocer sus rituales, sus casas, su escuela y la manera en que viven en esta aldea Massai. Una experiencia única e inolvidable”.

En Kenia, se hospedaron en un hotel muy particular en el que los huéspedes pueden interactuar con los animales de la región. De esta manera mientras merendaban tuvieron particular invitada: una jirafa. La mayor de las Nara publicó un álbum de fotos con su marido tomando un café y por la ventana se asomaba el animal que observaba la mesa mientras los protagonistas le compartieron parte de su comida. “Si la vida es un viaje, yo quiero viajar con vos…”, escribieron ambos en sus respectivas cuentas de Instagram.

Como si se tratara de una especie de luna de miel, la pareja disfrutó de diversos lugares como Ruanda, donde fueron de excusiones. “Mi felicidad no se las puedo explicar, vivimos una experiencia única. Gracias Ruanda por todo lo que aprendimos. Por esas sonrisas tan hermosas en una ciudad que fue fuertemente golpeada en 1994. Hoy se ve mucho esa energía tan linda, a pesar del dolor del pasado y eso nos enseña que todo se puede superar”, contó Wanda.

Por último, la modelo elogió el lugar: “Hacía mucho tiempo no veía un país tan organizado y limpio, las calles son increíbles. Y me puse a pensar en lo que puede hacer una población por su propio país, que es lo que se refleja en este. Recorrimos ciudad y alrededores y jamás encontramos un solo papel tirado. Nuestra experiencia en la montaña es inolvidable, después de caminar tanto en altura cruzándonos con todo tipo de obstáculos hasta encontrar una familia de gorilas y simplemente pasar más de una hora observando como viven…”.

