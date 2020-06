El incómodo momento de Any Ventura en “Bendita” después de contar que salió a correr con los runners

Compartir

El informe del día en Bendita tenía que ver con el regreso de los runners a la ciudad de Buenos Aires. Y a muchos le llamó la atención que una de las que hubiera salido a correr apenas se habilitó la actividad física en los espacios públicos haya sido Any Ventura, quien por ser una persona del grupo de riesgo frente al coronavirus dese el comienzo de la cuarentena viene haciendo el programa desde su casa, al igual que el conductor del ciclo, Beto Casella.

La primera en dar su opinión al respecto después de ver la aglomeración de gente en plazas y parques fue Carla Czudnowsky, cuya pasión por las maratones es más que conocida. “Yo fui hoy a las siete de la mañana a Agronomía y la verdad estaba sola”, comenzó diciendo la periodista. Y luego explicó: “Si me preguntás, sinceramente, yo creo que no es un buen horario para correr de ocho de la noche a ocho de la mañana. En invierno corrés de noche, corrés con frío, corrés con inseguridad… Y la realidad es que vas a correr o de ocho a diez de la noche o de seis a ocho de la mañana. No es que hay doce horas para correr. El que va a correr a las cuatro de la mañana es un infradotado, está loco. Cuanto más amplio sea el rango horario, menos se va a juntar la gente”.

Entonces se generó un pequeño debate entre los integrantes del panel, en el que Any pidió la palabra levantando su mano vía Skype. “Yo fui a correr ayer y era medio impresionante, porque había demasiada gente. Demasiada. No había forma de mantener la distancia. Das una vuelta y te volvés, porque es peligroso”, aseguró Ventura.

Lo cierto es que, mientras Edith Hermida, a cargo del piso, recordaba que Nelson Castro había dicho que “nadie se iba a contagiar corriendo” y Czudnowsky le daba la derecha, Any tosió tapándose la boca con la mano y no con el codo, como se recomienda actualmente.

“Si el doctor Castro dijo que estaba todo bien, ya está”, insistió entonces Edith, pero Any desde la pantalla volvió a toser y a repetir el gesto con su mano. “¡Noooo! Fue a correr ayer y está tosiendo”, no tuvo más remedio que decir entonces Hermida, tratando de sacarle tensión al momento, mientras el sonidista ponía remix de Astronomia de Tony Igy y Vicetone, tema que se escucha en el meme de los africanos que bailan llevando un ataúd.

En ese momento, todos en el piso se rieron y Edith mandó al frente a su compañera diciendo “tosió así” y haciendo el gesto de llevarse el puño a la boca. “Menos mal que no vino, menos mal que está sola”, agregó luego Hermida. Y Any, desde su casa, le respondió: “¡Que estúpidos!”. Y, para terminar, se cubrió el rostro con el codo.

Cabe recordar que, por protocolo, a pesar de que la actividad audiovisual es considerada esencial y por ende está permitida, muchos de los panelistas y conductores pertenecientes al grupo de riesgo para el COVID-19 ya sea por su edad o por tener enfermedades preexistentes, están saliendo en sus respectivos programas a través de videollamadas para no tener que exponerse al riesgo de contagio.