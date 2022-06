El incómodo momento de Sofía Zámolo al recordar su relación con David Nalbandian

Compartir

Sofía Zámolo pasó un momento incómodo luego de que en Socios del Espectáculo le preguntaran a raíz de otro tema, si alguna vez le había pasado que una pareja no la “blanqueara” públicamente y ella sorprendió al decir que sí, y hacer referencia a su relación con el extenista David Nalbandián.

“Yo estaba de novia”, dijo riéndose haciendo alusión de que para ella era una relación seria pero no para él y explicó: “Él estaba en una situación que fue y volvió con su novia de antes y pasó… éramos chicos, le deseo lo mejor”. Luego dijo que aunque no terminaron de mala manera a nadie le gusta enterarse de “ciertas cosas”.

Sobre lo que pasó en ese momento, dijo que él estaba super enfocado en su carrera de tenista y que no quería hablar de otras cosas en público, y que por eso no se mostraban juntos. A pesar de que en su momento no la pasó bien, no guarda rencor: “Éramos muy chicos, teníamos 20, es parte del pasado, de lo que uno vivió, después lo crucé en algún evento y fue ‘hola y chau’. Lo agradezco porque gracias a eso estoy donde estoy”.

Aquel romance fue en el 2002. En ese entonces sonaban fuertes los rumores de noviazgo pero ninguno de los dos se animaba a referirse al otro públicamente. En una época donde no había redes sociales, casi no circulaban fotos de ellos juntos tampoco.

La modelo y el deportista se habían conocido en la gala de revista Gente de Los Personajes del Año que se realizó en el Hotel Alvear del 2002 y un casi año después, en septiembre luego de meses de mantener en secreto la relación, su vínculo salió a la luz luego de que protagonizaran un accidente automovilístico en Córdoba.

“De mi vida privada no hablo”, justificaba él su silencio en ese momento y al ser consultada ella decía: “No salgo con Nalbandian, ni siquiera tengo un tenista preferido”. Sin embargo, meses después ella fue una de las presentes en la tribuna de Roland Garros.

Actualmente la modelo está casada con José Félix Uriburu con quien tiene una hija, California, que en diciembre cumplió un año. “Feliz Cumple Cali Bebita de mi alma gracias por toda la alegría y felicidad que nos das cada día. Me das fuerzas, me enseñas a amar, a cuidar, a ser paciente, a ser mejor persona. Mi Alegrosita. Gracias por elegirnos para ser tus papás. Te amo con el alma”, le escribió a su beba en sus redes sociales.

La llegada de la nena fue recibida con especial alegría por la pareja que sufrió mucho hasta poder concebir. En reiteradas oportunidades, Sofía ha contado que la búsqueda de un hijo no fue sencilla. Y a ello, y a las presiones sociales sobre la maternidad se refirió a la hora de dar a conocer la noticia del embarazo.

Tras ser mamá en medio de la pandemia, Sofía recibió un duro golpe, la enfermedad y muerte de su mamá, en febrero del 2021, cuando “Cali”, como cariñosamente llama a su hija, tenía menos de dos meses. “Mamá era eterna para nosotros. Verla siempre tan fuerte y de repente verla tan frágil y no poderla abrazar ni apretujarla cuando estaba en cama era muy duro. Me decía: ‘andá con Cali, esa gordita quiere que comer.Hubo una conexión increíble entre ellas dos”, escribió alguna vez al recordar el vínculo entre abuela y nieta.

