El incómodo momento del vocero de Pedro Sánchez cuando le preguntaron por qué España no le pide perdón a Javier Milei

Patxi López exigió «respeto» por parte del gobierno argentino y encendió la polémica. Un periodista le consultó por los agravios al libertario y lo dejó mudo.

En medio de la tensión diplomática, el portavoz del gobierno español, Patxi López, vivió un momento incómodo en conferencia de prensa cuando exigió «respeto» por parte del Ejecutivo argentino. Un periodista aprovechó para consultarle por qué no le pedía perdón a Javier Milei por haberlo llamado «fascista, drogadicto». Y se quedó mudo.

«Nosotros vamos a exigir respeto», enfatizó el portavoz del gobierno español, que recibió la consulta del periodista Vito Quiles: «Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto, mala gente desde el Gobierno».

«En segundo lugar, saber por qué ustedes creen que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con (Isabel Díaz) Ayuso que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias», arremetió.

A modo de respuesta, el portavoz se limitó a contestar con un simple «de nada», lo que generó la réplica del periodista. «Portavoz, usted cobra 113 mil euros al año, dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados», disparó.

Acto seguido, Patxi López retrucó: «Sí. Efectivamente, a los medios de comunicación».

«Sí y estoy aquí acreditado por algo señor Patxi López», contestó el periodista, a lo que el portavoz cortó el intercambio con un «vale».

El incómodo episodio se produjo luego de que el gobierno español comunicó la decisión de retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, porque el presidente Javier Milei no se disculpó por llamar «corrupta» a la esposa de Pedro Sánchez.

«No se ha producido ningún cambio de las declaraciones del presidente argentino Milei, por lo tanto les anuncio que Madrid retira la embajadora en Argentina», manifestó el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario español precisó: «Retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora».

Tras conocerse la decisión del país europeo, Javier Milei calificó de «disparate» la decisión del Gobierno español y le recomendó a Pedro Sánchez que «se busque un buen abogado para su esposa».

El conflicto diplomático estalló este domingo, cuando Milei se refirió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como una «mujer corrupta», al participar de un festival organizado por el partido español Vox.

Frente a dirigentes de la extrema derecha, el mandatario argentino aludió a la situación de Begoña Gómez por las denuncias por haber recibido supuestos favores y por haber recomendado presuntamente a empresas que luego obtuvieron fondos o contratos con el Estado que provienen de una organización llamada Manos Limpias.

Pocas horas después, España convocó a consultas a su embajadora y pidió una rectificación a Milei, una solicitud que reiteró Pedro Sánchez este lunes, al afirmar que «entre los Gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable».

Pese al pedido del presidente español, desde el gobierno argentino expresaron que Milei no pedirá disculpas por sus dichos.