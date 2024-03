El incómodo momento que vivió Sofía Martínez a la salida de la radio

La periodista Sofía Martínez relató el mal momento que vivió en la puerta de la radio en la que trabaja luego de que una persona se presentara durante tres días a esperarla y a pedirle el número de teléfono, a querer acompañarla al auto, y tuviera actitudes que la incomodaron.

“Nunca me había pasado. La realidad es que no sé bien cómo actuar en estos casos”, se sinceró la columnista de Perros de la calle, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play. “Ya la semana vino dos días una persona preguntando especialmente por mí, queriéndome acompañar al auto, pidiéndome el teléfono. Con una mirada que un poco, por lo menos a mí, me asustó”, agregó la joven que también trabaja en la señal deportiva ESPN y en la TV Pública.

Luego, explicó que todo comenzó el jueves de la semana pasada, que se repitió al día siguiente (por el viernes), y también este lunes. “Me llamó, quería hablar conmigo. Pero la realidad es que no sé bien para qué, o cuál es la intención”, continuó sobre el primer encuentro con la persona de quien no reveló su identidad. “Quizás es un susto, para estar atento”, consideró Sofía Martínez en una nota que brindó a LAM.

“El primer acercamiento fue buena onda, la mejor. Me llamó la atención que me pidiera el teléfono. Le dije que me escribiera por las redes sociales, y ahí medio que ‘¿por qué no? Dejame acompañarte al auto’”, reprodujo sobre aquel diálogo y sostuvo: “Y fue medio invasivo”.

La periodista que se excusó explicándole que tenía que irse ya que debía cumplir con sus compromisos laborales -”cosa que es cierta: siempre me voy de un trabajo a otro”-, y luego esperó en un quiosco ”para hacer tiempo por las dudas. Y después pasó”. Ahora más tranquila, la conductora reflexionó: “Claro que me asusté, es para tener cuidado”

Después de los episodios del jueves y viernes, el lunes Sofía volvió a ver a la persona, que nuevamente la esperaba en la puerta de la emisora. Al notar aquella situación, ella, que estaba hablando con el director de la radio, le pidió que la acompañara hasta su vehículo para poder persuadirlo y evitar otro encuentro incómodo. “Siempre hay que estar atento”, ratificó la periodista.

“Para mí, no es solamente estar atento, también hablar con las personas que te rodean, con el de seguridad que está en la puerta, que en la radio estén al tanto. Vale para mí y para cualquier persona que lo puede vivir en sus trabajos. Lamentablemente nadie está libre de que le pase”, concluyó Sofía Martínez sobre el mal momento que vivió los últimos días y del que no volvió a referirse públicamente.

Previo a esta situación, Sofía Martínez la periodista deportiva había sido noticia al conocerse la separación de Diego Leuco después de dos años de relación. La decisión la informaron a mediados de octubre pasado y desde ese momento surgieron diversas especulaciones en torno a las razones que motivaron su ruptura.

Sin embargo, más allá de los rumores sobre terceros en discordia -a él se lo relacionó con su compañera en Luzu, Yoyi Francella-, ambos periodistas dejaron en claro que todo había ocurrido en buenos términos. “Con Diego tenemos una excelente relación, seguimos compartiendo cosas y nos seguimos hablando, no necesitamos ponerle un título en particular. La realidad es que lo que viene no tengo idea, pero sí, estamos cerca, lo que te puedo decir es que hoy estamos súper bien”, declaró.