El inconveniente que le surgió a Almirón en Boca y su planificación hasta la final de la Libertadores

En el corto plazo, a Jorge Almirón le surgió un inconveniente en una posición particular: el lateral izquierdo. Como Frank Fabra fue convocado a la selección colombiana y no estará disponible para el duelo del próximo domingo ante Talleres de Córdoba, en Mendoza 21:10, por los cuartos de final de la Copa Argentina, y Marcelo Saracchi arrastra una molestia muscular por la que sería preservado, el cuerpo técnico tiene que ensayar con algunas variantes.

Según se filtró, en el último entrenamiento el DT paró como marcador de punta izquierdo a Facundo Roncaglia, un defensor central que en algunas oportunidades fue utilizado de número 4. Claro que esto no significa que el experimentado futbolista sea titular este fin de semana, ya que todavía quedarán varias sesiones de práctica en las que el estratega azul y oro definirá quién se moverá por ese sector del campo.

Otra de las opciones que bajara Almirón, teniendo en cuenta que Saracchi padece una contractura en el gemelo interno de la pantorrilla derecha, es retrasar a Valentín Barco a su puesto de origen. Desde hace rato, el Colo es considerado un volante mixto o extremo por izquierda, lugar donde el entrenador entiende que le saca más jugo a su técnica y cualidades de ataque.

El otro nombre al que puede recurrir el técnico es al juvenil Nahuel Genez, defensor central que también puede jugar de lateral izquierdo y tuvo su debut en Boca en la Liga Profesional pasada ante Godoy Cruz en Mendoza. El joven de 20 años que disputó el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina fue capitán del equipo Sub 20 de Boca que alzó la Copa Intercontinental frente a AZ Alkmaar hace algunas semanas.

El once para afrontar el cotejo ante la T sería con una base titular, al igual que el siguiente compromiso por Copa de la Liga ante Unión de Santa Fe, el viernes 20 de octubre en la Bombonera (arrancará a las 21:30). Entiende Almirón que el partido para aplicar rotación y jugar con mayoría de suplentes es el próximo, frente a Racing en Avellaneda, el martes 24/10 (a partir de las 19). Frente a la Academia, el DT les daría rodaje a algunos del equipo B más juveniles, con el objetivo de no sobrecargar a los titulares que disputarán la final de América.

Sin lugar a dudas, el gran objetivo de Boca será el duelo ante Fluminense del sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Con la idea de que la maquinaria llegue aceitada a ese match definitorio, el Xeneize ensayaría con lo mejor que tiene a disposición frente a Estudiantes de La Plata, en la cita del sábado 28 de octubre por la Fecha 11 de la Copa de la Liga (desde las 19 en la Bombonera). El miércoles 1° de noviembre, el contingente boquense partirá hacia Río de Janeiro con vistas al partido del año.

Hay que remarcar que el cuerpo técnico comandado por Almirón deberá planificar una alineación sin Marcos Rojo ni Exequiel Zeballos para enfrentar a Fluminense. El defensor fue expulsado en las semis ante Palmeiras y lo verá de afuera. El Changuito sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha ante Belgrano de Córdoba y tendrá varios meses de rehabilitación. En tanto, apuran el retorno de Luca Langoni, que este sábado reaparecería en Reserva después de casi dos meses de baja por una serie de desgarros.