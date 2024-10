El increíble cumpleaños de 15 de Olivia, la hija de Mariano Martínez: sus tres cambios de vestido y la emoción del actor

Olivia Martínez, hija de Mariano Martínez y la modelo Juliana Giambroni, celebró una de las noches más importantes de su corta vida: su fiesta de 15 años. El evento estuvo lleno de momentos emotivos en una inolvidable reunión de familiares, amigos cercanos y algunos famosos en una celebración que combinó elegancia, alegría y sorpresas únicas.

Días antes de la fiesta, Mariano compartió una publicación en su cuenta de Instagram para sus más de dos millones de seguidores. En ese post, el actor le dedicó unas palabras llenas de amor a su hija e incluyó un video de la infancia de la joven en el que ella canta “The Rainbow Song”. “Cuánto creciste”, expresó el actor en su mensaje, acaso sin dar cuenta del tiempo transcurrido.

A la hora del festejo Olivia presentó tres cambios de look para la noche soñada. En la recepción, optó por un cómodo vestido formal de manga larga en tono blanco marfil. Este atuendo, con solapas y un diseño que evocó la estructura de un blazer, le llegaba justo por encima de las rodillas y se destacó por su elegancia. A modo de toque personal, la adolescente le agregó plumas en la parte inferior del vestido y combinó su atuendo con unas distintivas botas texanas.

El segundo atuendo fue para hacer su entrada triunfal al salón, Olivia eligió un vestido de corte princesa, con un corsé en tono crudo y una voluminosa falda blanca de corte alto repleta de brillos. Así se encontró con sus padres y hermanos que la estaban esperando en primera fila para saludarla.

Finalmente, para disfrutar de la fiesta, la joven optó por una pieza plateada al estilo charleston, inspirada en la moda de los años 30, que reflejó la elegancia y el glamour de aquella época.

El ingreso al salón fue uno de los momentos más memorables de la noche. La decoración romántica y delicada se destacó en cada detalle, y Olivia hizo su entrada atravesando dos pantallas gigantes que mostraban su nombre. Mientras caminaba, el piso se cubría de neblina y papeles picados blancos flotaban a su alrededor. Para complementar este escenario, sonó de fondo “I’m Good”, el exitoso tema de Bebe Rexha y David Guetta que añadió más emoción al momento.

Claro que la cumpleañera no fue la única elegante en la noche. Su mamá, Juliana, lució un elegante vestido verde oscuro sin hombros, mientras que Mariano vistió con un clásico traje negro. Los abrazos familiares no se hicieron esperar, con Olivia mostrando su cariño también hacia sus hermanos menores, Milo y Alma, quienes participaron activamente en los festejos.

Luego, todos los presentes se unieron para acompañar a Olivia en la tradición del vals. La joven abrió el baile con su padre Mariano, quien no pudo ocultar su emoción tal como lo documentó Christian Sancho, uno de los famosos presentes, junto a su pareja Celeste Muriega. También estuvieron el periodista Rulo Schijman con su pareja Gabriela Sari y Camila Cavallo, ex de Martínez y mamá de su hija menor, Alma.

La fiesta, además de emotiva, fue también muy divertida. Los invitados disfrutaron de espectáculos temáticos, como las actuaciones de personajes de Star Wars, entre los que destacaron Darth Vader, Chewbacca y el Capitán Rex. Estos personajes icónicos se mezclaron entre los asistentes, bailando y creando un ambiente lúdico que encantó a todos, en especial a los más chicos.

Pero los detalles personalizados no terminaron ahí. Para sus amigos, Olivia preparó regalos que destacaron por su originalidad. Cada invitado recibió una camiseta de la Selección Argentina y además, las chicas recibieron pulseras, mientras que los chicos se llevaron collares como recuerdo de la gran noche.

El momento de soplar las velas llegó rodeado de un ambiente íntimo y familiar. La torta, de dos pisos, estuvo decorada en blanco y dorado, con flores dispuestas sobre ella.