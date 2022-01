El índice de precios al consumidor subió 3,8% en diciembre y 50,9% durante 2021, informó el Indec

Compartir

El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en diciembre pasado un incremento del 3,8% y acumuló una suba de 50,9% a lo largo de 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En diciembre el rubro de mayor aumento fue Restaurantes y hoteles (5,9%), impulsado por la mayor demanda relacionada con el levantamiento de las restricciones de circulación y un mayor nivel de turismo; seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (5,4%), debido principalmente a la suba en los precios de los cigarrillos.

De manera general, en diciembre la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%) fue la que tuvo mayor incidencia en todas las regiones. En este ítem la división que más aportó fue Carnes y derivados y, en menor medida, Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos.

En el acumulado de 2021, por su parte, el rubro que más subió fue Restaurantes y hoteles, con un incremento de 65,4%; seguido por Prendas de vestir y Calzado (64,6%), transporte (57,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (55,1%).

Por debajo del promedio de 50,9% se ubicaron Viviendas, agua y electricidad (28,3%), Comunicaciones (35%), Recreación (45/%) y Alimentos y bebidas (50,3%).

El incremento de 3,8% de diciembre se ubicó por encima del 2,5% registrado en noviembre y determinó que el año cerrara con una diferencia de 14,8 puntos porcentuales respecto al cierre de 2020, cuando el acumulado fue de 36,1%.

Respecto a 2019, la inflación de 2021 fue 2,9 puntos porcentuales menor, debido a que ese año se ubicó en 53,8%.

En diciembre, la inflación núcleo fue de 4,4%, frente al 3,3% de noviembre, mientras que los precios de los productos Estacionales subieron 3,7%, liderados por los rubros indumentaria y el turismo.

Por su parte, los precios regulados aumentaron 1,7% mensual, frente al 1% de noviembre, con subas en tabaco y electricidad y transporte público a nivel provincial.

Durante el último mes de 2021, la inflación fue impulsada por Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que marcaron un avance de 4,3% mensual, frente al 2,1% de noviembre.

En este último caso se verificaron aumentos en todos los rubros, con la excepción de Frutas y Verduras.

En diciembre, el transporte también marcó un sensible incremento, en este caso de 4,9% mensual, frente al 2,2% de noviembre, impulsado por los precios de los vehículos y subas en el transporte público en algunos distritos, entre ellos los relacionados con el turismo.

También subieron con fuerza los precios relacionados con la división Restaurantes y hoteles, con un aumentó de 5,9% frente al 5 % de noviembre.

Por otro lado, entre los rubros que menos subieron, se ubico la Salud, con un incremento de 0,5% frente al 2,4% de noviembre, a partir de la estabilidad registrada en los medicamentos por el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los laboratorios.

En el acumulado anual, la inflación del 50,9% se explicó por rubros en la suba de 50,3% verificada en Alimentos y Bebidas; del 55,1% en Bebidas Alcohólicas y tabaco; y del 64,6% en Prendas de vestir y calzado.

En Vivienda, agua, electricidad y gas, un ítem que mide las tarifas de estos sectores -con precios regulados-, la suba fue del 28,3%; en tanto Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 46,6% a lo largo de 2021.

En base al informe del Indec, los precios de los bienes aumentaron 53,7% promedio en 2021; y los servicios marcaron un incremento del 44,2%.

El Indec también mensuró que los productos o servicios considerados Estacionales subieron 50,1% a lo largo del año; los regulados, 37,7%; y el Inflación Núcleo, 54,9%.

Esta tarde, luego de que el Indec diera a conocer los números de diciembre, desde el Palacio de Hacienda aseguraron que «en el marco de un alza de los precios a nivel global, el Gobierno continúa trabajando para alinear las expectativas de precios y salarios de cara al 2022».

En ese marco recordaron que esta tarde el presidente Alberto Fernández encabezará la puesta en marcha de la nueva etapa del programa +Precios Cuidados, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo con precios acordados con más de un centenar de empresas.

