El índice de precios al consumidor subió 5,1% en mayo

Compartir

Linkedin Print

El sector con mayor suba en el mes fue Salud (6,2%), en la que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga; seguida por Transporte (6,1%), por el incremento de los combustibles. En los primeros cinco meses del año acumula un alza de 29,3%.

El índice de precios al consumidor registró en mayo un incremento de 5,1%, con lo que en los primeros cinco meses de 2022 acumula un alza de 29,3% y de 60,7% en los últimos doce meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los rubros

El rubro con mayor suba en el mes fue Salud, con el 6,2%, en el que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga; seguido por Transporte con el 6,1%, por el incremento de los combustibles; y en tercer lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 4,4%, que fue el ítem que tuvo mayor incidencia en todas las regiones del país.

En tanto, Prendas de vestir y calzado aumentó 5,8% durante mayo, contra el 9,9% registrado durante abril; Restaurantes y hoteles también redujo su tasa de inflación hasta 5,7% en mayo desde el 7,3% del mes pasado; y Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 5,7% mensual contra 3,3% en el mes previo.

Las menores tasas de aumento del mes se registraron en Comunicación, con el 3,1% mensual, y en Educación, 3,2%.

Tras la difusión de los números del Indec, desde el Palacio de Hacienda subrayaron que el Índice de Precios al Consumidor de mayo redujo su tasa de aumento de 6% en abril hasta 5,1% mensual en mayo, la segunda disminución consecutiva, tras alcanzar el pico de aumento en marzo de 6,7%.

También enfatizaron que la suba de 4,4% en Alimentos y Bebidas no alcohólicas «fue la menor en lo que va del año en este rubro, tras las fuertes subas registradas a partir de febrero y marzo, cuando se dio el mayor impacto de los shocks de commodities por la sequía en Sudamérica y el conflicto bélico en Ucrania».

La inflación núcleo durante mayo se ubicó en 5,2% contra el 6,7% de abril, debido a menores tasas de aumento en rubros de alimentos, restaurantes, adquisición de vehículos, entre otros.

Los productos estacionales también redujeron su tasa de aumento, al ubicarse en el 3,4% en mayo frente al 5,4% del mes previo, con una merma en los precios de verduras, aumentos moderados en frutas, y menores incrementos en el rubro indumentaria.

Los regulados, por su parte, marcaron una suba de 5,7% mensual, impulsada por las cuotas de las prepagas, combustibles, tabaco, transporte público y servicios de electricidad y agua en el interior del país.

Medido de otra manera, los bienes subieron 5,3% mientras que los servicios, que son mayormente regulados, avanzaron el 4,3%.

Por regiones, por encima del promedio general de 5,1% se ubicaron la suba del 5,6% en las provincias del Noroeste; del 5,3% en el Noreste y la región Pampeana, y del 5,2% en Cuyo.

En tanto, por debajo de la media nacional se ubicaron las provincias patagónicas, con el 4,9%, y el Área Metropolitana Buenos Aires (CABA+Conurbano), con un incremento de 4,8%.

En lo que va del año, con una inflación acumulada del 29,3% se destacaron las subas del 36,9% en Educación; del 36,4% en Prendas de Vestir y Calzado; 33,7% en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas; y 31,9% en Restaurantes y Hoteles.

En tanto, en los cinco primeros meses del año los precios de los productos y servicios considerados estacionales subieron 36,8%; los negulados, 26,1%; y el IPC Núcleo, 28,9%.

Compartir

Linkedin Print