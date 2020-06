El Indio Solari tuvo que tranquilizar a sus fanáticos después de que lo dieran por muerto: “Estoy en mi casa tomando un martini”

Compartir

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue tendencia en Twitter por una falsa noticia que conmocionó a sus seguidores bajo el hastag #QEPDindio.

No es la primera vez que un famoso es dado por muerto a través de las redes sociales. Algunos se lo toman con humor. Pero otros no la pasan nada bien, sobre todo, por el susto que se pegan sus amigos, familiares y fanáticos. Pues bien, este miércoles, el que se convirtió en víctima de una fake news de este tipo fue ni más ni menos Carlos El Indio Solari. Y, minutos después de haberse convertido en tendencia en Twitter por el hastag #QEPDindio, decidió salir él mismo a dar un mensaje utilizando sus redes sociales.

“Un soretito publico una fake, estoy en mi casa tomando un martini!!!! Salud forrito”, escribió el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en su cuenta, llevándole tranquilidad a sus más de sesenta mil seguidores.

Obviamente, una vez que la información fue desmentida por el propio protagonista, hubo alivio entre los “ricoteros”. Pero también hubo mucho enojo entre los que a priori la habían dado por cierta: “Casi me da un infarto, con eso no se juega”, “¿Quienes fueron los HDP que hicieron el hastag?”, “Me comí el susto de mi vida”, fueron algunos de los tantos comentarios que publicaron los fanáticos, una vez que se enteraron de que se trataba de una noticia falsa.

Entonces comenzaron a circulas los memes y muchos empezaron a bromear con el TT que daba por fallecido al Indio. Pero la realidad es que, hasta ese momento, gran cantidad de seguidores se habían sumado con conmovedores mensajes a la supuesta despedida del cantante, quien por ese motivo se vio obligado a salir a aclarar sólo se trataba de una broma de mal gusto.

Cabe recordar que, en 2016, el Indio contó durante un recital en Tandil que le estaba dando pelea a una dura enfermedad que lo acompaña hasta la fecha. “Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy enfermo y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario”, dijo en ese momento frente a una multitud de más de 150 mil personas.

El mal de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por afectar principalmente la capacidad de movimiento y provoca, como síntomas fundamentales, lentitud (también llamada bradicinesia), rigidez muscular y temblor, además de otros trastornos que acompañan la evolución de la misma. También es frecuente la aparición de trastornos posturales en el equilibrio y la marcha, disfonía (voz susurrante), alteraciones en la escritura (con trazos pequeños, micrografia) y la pérdida de la expresión facial. Y este es el motivo por el cual el Indio, de 71 años de edad, hoy está alejado de los escenarios.

En mayo de 2019, el cantante presentó su autobiografía, Recuerdos que mienten un poco. en la Feria del Libro. Y allí habló de la posibilidad de que regresen las “misas ricoteras”, como se conoce a los recitales de la mítica banda de rock que lideraba. “Espero que se encuentre una cura antes de que muera. Mientras tanto, espero que haya dopamina y me posibilite volver a los escenarios. Ahora mismo estamos bien, me gustaría que este estado se prolongue”, aseguró el Indio en esa oportunidad.