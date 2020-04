El inédito plan de la UEFA para terminar la Champions League a pesar de la pandemia

Compartir

Por estos días hay dos posturas dentro del fútbol europeo sobre qué hacer con la temporada 2019/20 que se vio interrumpida por la pandemia del coronavirus. Hay dirigentes que sostienen que hay que darla por finalizada y otros que aseguran que aún hay tiempo para recuperar el tiempo perdido. En este marco, la UEFA aún no ha tomado ninguna decisión, pero su presidente, Aleksander Ceferin es el principal impulsor de la segunda idea.

Es que el organismo aplazó la Eurocopa 2020 para el próximo años, al igual que lo hicieron los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que se ha creado una ventana en el calendario que podría servir para disputar los encuentros postergados. De esta manera el objetivo es que en junio la pelota vuelva a girar.

Si esta opción se aprueba, los clubes tendrían tres semanas de mayo para volver a los entrenamientos. La idea es que se realice una especie de pretemporada para que así los jugadores lleguen en buen estado físico y no sufran lesiones productos de la reactivación. Incluso, hay algunos equipos que están barajando la opción de realizar concentraciones y prácticas cerradas para que los profesionales no tengan contacto con nadie más que no sea parte del plantel y así evitar que el virus ingrese a los vestuarios.

De más está aclarar que la presencia del público no será parte de la reanudación. Varios dirigentes de Italia, Francia y España han remarcado que no depende de ellos, sino de los ministerios de salud, y aunque las canchas vacías provocarían perdidas millonarias, la vuelta del fútbol generaría que los ingresos por los derechos de televisación regresen a las arcas.

En este contexto, el periodista español Francesc Aguilar, del sitio Mundo Deportivo, reveló: “La idea final de la UEFA para acabar de disputar los partidos pendientes de Champions y Europa League es la de disputar esos encuentros en campo neutral, sin público y a partido único. Primero los restantes de octavos, luego cuartos y semis. Posteriormente, la final”.

La fecha para estas disputas sería agosto, lo que daría tiempo a las ligas de acabar sus jornadas (restan cerca de 10 en la mayoría) con partidos entre semana y luego iniciar la página del plano continental. Elegir un campo neutral, además evitaría múltiples traslados y bajaría los riesgos de contagio.

“Todavía es mejor jugar el juego a puerta cerrada y tenerlo en la televisión, que es lo que la gente necesita y quiere porque trae energía positiva a sus hogares, que no jugar en absoluto”, declaró a principios de abril, Ceferin, quien en ese entonces reconoció en diálogo con la emisora ​​alemana ZDF: “Actualmente se están estudiando opciones para jugar partidos en julio y agosto si es necesario, dependiendo de las fechas de reinicio y el permiso de las autoridades nacionales”.

Vale recordar que la Champions League se interrumpió en los octavos de final. Hay equipos como el Atalanta, el Atlético Madrid, el Leipzig y el París Saint-Germain (PSG) que obtuvieron sus boletos a cuartos, pero el resto de las llaves aún están abiertas.

Las llaves de Champions League que quedan por resolverse:

Manchester City 2-1 Real Madrid

Barcelona 1-1 Napoli

Bayern Múnich 3-0 Chelsea

Juventus 0-1 Lyon.

En la Europa League el panorama es peor, ya que no se han celebrado las revanchas e incluso hay llaves, como la de Sevilla-Roma, que aún no han iniciado.

La pandemia del coronavirus ha infectado a más de 1,9 millones de personas en todo el mundo, de las cuales más de 440 se han recuperado y más de 118 mil han muerto. De las seis naciones con más casos (Estados Unidos lidera el ranking), cinco son europeos: España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido.