El inesperado «me gusta» que recibió una de las fotos que publicó la China Suárez

La actividad en redes sociales a menudo sirve como termómetro de las relaciones personales, sobre todo cuando se trata de figuras del espectáculo. En este contexto, un gesto virtual llamó la atención: Rocío Pardo, actual pareja de Nicolás Cabré, le dio un “me gusta” a la publicación de Eugenia “la China” Suárez donde posó con una bikini colorada en la casa de Mauro Icardi en Estambul, Turquía. Este detalle, interpretado por muchos como una señal de buena sintonía, tomó relevancia justamente en un momento cargado de tensiones personales y familiares en el entorno de Suárez.

El “like” llegó en medio de un conflicto abierto entre la actriz y Benjamín Vicuña, padre de dos de sus hijos, a raíz de la revocatoria de un permiso para que éstos viajen fuera del país. A pesar de que la hija que Suárez tiene con Cabré tampoco viajó a Estambul, el gesto de Pardo sugiere que el vínculo entre Eugenia y su ex no transita por un mal momento, o al menos hay diálogo. En un clima donde frecuentemente las rupturas sentimentales derivan en hostilidades públicas, la reacción de Pardo se destaca por su tono conciliador o, al menos, por evitar conflictos.

Cabe recordar que la China Suárez posteó con furia contra Vicuña cinco días atrás, luego de enterarse que no podría radicarse temporalmente en Turquía con los hijos que comparte con él. En su mensaje, Suárez se refirió a Vicuña bajo la irónica expresión “El papá del año”, acompañando la frase con una serie de reproches y episodios personales. Relató situaciones vinculadas a la convivencia, la crianza de sus hijos, la falta de apoyo emocional y económico, e incluso episodios como infidelidades y adicciones.

La relación entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi se encuentra marcada por el traslado de ambos a Turquía. Instalada en la casa de Estambul que tiempo atrás ocupó Wanda Nara, la actriz acompaña al futbolista en su regreso definitivo al Galatasaray tras más de seis meses lejos de la cancha. El arribo no solo tiene como trasfondo los compromisos deportivos de Icardi, sino que también incluye posibles reuniones laborales para Suárez, quien evalúa proyectos personales mientras resuelve asuntos pendientes en Argentina.

A pesar de lo idílico que parece ser el lugar donde se encuentra, la China no menguó en su actitud bélica de la última semana. Mientras disfruta de la piscina de la casa de Estambul, decidió recoger el guante de algunos comentarios que le hacen a sus publicaciones y responder. Uno de los internautas señaló que en las fotos suele posar con expresión seria y le comentó: “Tu cara no refleja felicidad”. Ante esto, Suárez admitió: “Es verdad. En las fotos pongo cara de orto”.

En otra de las críticas recibidas, una usuaria comentó: “Ella jura que devoró”, a lo que Suárez replicó: “Igual que vos con tu foto de perfil”. A propósito de su viaje, circuló la versión de que se encontraba en el país por una reunión de trabajo, situación sobre la cual contestó dos veces: la primera, recurriendo a la ironía: “Seguí esperando, no estás invitada Sabri”, y la segunda, con una respuesta directa: “Ya la tuve, no te imaginas lo bien que me fue”.

Entre los mensajes, surgieron también referencias a los recurrentes rumores de embarazo que surgieron a partir de su relación con el delantero del Galatasaray. Una internauta apuntó a la versión difundida por Yanina Latorre y comentó: “Menos mal que yo creo ciegamente a las cinco fuentes de enero porque te veo y me olvido de que estás embarazada de casi ocho meses ¿Cómo haces?”. Ante esto, La China optó por responder solamente con emojis de risa.