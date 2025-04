El inesperado posteo de L-Gante que encendió las alertas: «Mi relación con Wanda terminó»

Si bien en el mundo mediático de Wanda Nara y L-Gante los altibajos en su relación son casi una constante, este domingo de Pascuas llamó la atención un posteo del músico de cumbia 420. Con una foto suya al lado de un muñeco Hello Kitty gigante escribió: “Gente paso a comentarles que mi relación con Wanda Nara terminó”. Con esta frase directa y una sonrisa en su rostro, Elián Valenzuela (tal su nombre verdadero) comunicó la ruptura del vínculo con la conductora.

Por su parte, Wanda borró de su feed de Instagram las fotos compartidas con su novio. Esto había captado la atención de seguidores, quienes alertaron de este hecho apenas comenzaba el día, pero otros sin embargo opinaban que aun quedaban las imágenes más antiguas, como por ejemplo las que registraron el cumpleaños de la mediática en su casa de Santa Bárbara, en Nordelta, a fines del año pasado.

Sin embargo, ya hubo indicios de que algo estaba ocurriendo entre ellos. Este sábado, una escena inesperada sorprendió en redes sociales cuando Wanda compartió un momento privado junto a L-Gante, en medio de la situación personal de salud que atraviesa el cantante. La reunión se produjo en el departamento que la mediática posee en el exclusivo complejo Chateau Libertador, durante una jornada marcada por la lluvia y el descenso de temperatura en Buenos Aires. Allí también estuvo presente el estilista Kennys Palacios, en un ambiente distendido que reflejó gestos de confianza y cercanía entre los tres. La empresaria publicó una imagen en su cuenta de Instagram acompañada por la frase “Lluvia y siestita con ellos”, junto a un corazón rojo. En la fotografía se pudo ver al músico acostado junto a ella, quien, pocos segundos después, recibió un abrazo del joven y un beso en el cuello.

El registro visual permaneció online por pocos minutos. Pese a su corta duración, alcanzó para que la escena se difundiera y generara repercusiones entre los seguidores de ambos. No fue la única publicación en esa jornada. L-Gante también subió a su cuenta de TikTok un video grabado en el mismo encuentro. En la grabación, mientras sonaba la canción “Chakalito” de Angel Fire, el cantante enfocó su rostro, luego giró la cámara hacia Nara, quien aparecía boca abajo, parcialmente tapada. A continuación, L-Gante mostró su mano sobre la parte baja de la espalda de la empresaria, en una escena que pareció planificada por el ángulo y la elección de la música. La letra de fondo incluyó frases como “Eres mi dúo favorito / Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar”, mientras las imágenes transmitieron un tono íntimo y calculado. Como en el caso de Wanda, el contenido fue retirado más tarde de la cuenta original, aunque ya se había viralizado y despertado especulaciones en plataformas digitales.

Detrás del tono ligero de las publicaciones, L-Gante enfrenta una coyuntura compleja. El cantante recibió recientemente un diagnóstico médico que lo obligará a interrumpir sus actividades artísticas en los próximos meses. La noticia fue comunicada por su entorno durante una emisión del programa DDM, donde Luis Perdomo, amigo y colaborador cercano, expresó: “Es algo delicado, serio. Dentro de lo que es el círculo de L-Gante y Maxi el Brother decidimos contarlo acá”. Según indicó, el show previsto para el 7 de mayo en un bolicho porteño marcará el cierre de esta etapa para Elián Valenzuela. “Va a tomarse un tiempo para ocuparse de sus problemas, pero ocuparse seriamente. No es un tema solamente de excesos y hay algo que preocupa a toda la familia”, señaló. Aunque no se especificó la naturaleza de la dolencia, sí se aclaró que se convocó a una junta médica para abordar el cuadro clínico.