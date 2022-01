El ingeniero Zambón brindó un panorama sobre la actualidad hídrica de la provincia

Compartir

El administrador de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el ingeniero Horacio Zambón, destacó la llegada del caudal de agua a distintas localidades del interior provincial, mediante la red de canales que se ejecutaron en años anteriores y que se siguen manteniendo en cada período.

Recordó que “las dos cuencas – Bermejo y Pilcomayo- tuvieron una respuesta de frente de tormentas a fin de año” y remarcó: “La del Bermejo sigue encausada dentro de su cauce y ya descargó sus aguas en el Río Paraguay y luego siguió su derrotero para descargar en el Paraná y Delta del Plata”.

Sostuvo que actualmente “hay otro pequeño frente de tormenta que se está haciendo presente en toda esa Alta Cuenca y que hasta ahora no tenemos los resultados si descargó mucho o poco -en cuanto a precipitaciones-, pero el resultado es que hasta ahora no hay desbordes y que ha sido a un paso moderado”.

Y añadió: “Lo importante de la Cuenca del Río Pilcomayo es que tuvo su presencia anticipada, respecto de valores estadísticos en los que se refiere a presencia de frentes de tormentas en la cuenca alta en Bolivia”.

Y en este punto, esbozó: “Recordemos que entre los días 8, 9 y 10 de diciembre del 2021 las precipitaciones se habían anticipado casi unos 15 o 20 días, y fue de real magnitud, muy importante para las respuestas de un inicio de crecidas en la Cuenca del Río Pilcomayo que, dentro de todo, tenemos que considerar muy oportuna ante la extrema sequía que vive prácticamente todo el territorio americano”.

Explicó: “Esa cantidad de agua derramada como frente de tormenta, hizo su ingreso en las bajas cuencas entre los territorios de Paraguay, Argentina, Bolivia y en la zona de distribución del canal del sistema Pantalón. Efectivamente se distribuyeron aguas y la mayor parte siempre hacia la Argentina, hacia lo que es el Bañado La Estrella (Formosa)”.

Seguidamente, señaló que “el 9 y 10 de enero, el agua llega a la Ruta Provincial N°28 y embalsa. Allí se encuentra esta importante obra que hace años ejecutó el Gobierno de la Provincia de Formosa y en cada año hidrológico se ven los frutos”.

“El 11, comenzó a pasar por la línea de Vertedero con dos centímetros de altura y en la actualidad (17 de enero) con siete centímetros.

Y apuntó: “Recordemos que la ruta 28 tiene un vertedero de casi 900 metros de longitud- y esta agua, de acuerdo a las informaciones que estamos teniendo hoy, estarían ingresando al riacho Porteño”, indicó y remarcó. “Esta es una noticia muy buena y esperada por todo el sector de localidades y productores ganaderos y agropecuarios asentados a la vera de la Ruta Nacional 86 y del Riacho Porteño”.

En este contexto, adelantó que “si hoy ingresa el agua al Riacho Porteño en unos tres días aproximadamente podríamos tener noticias muy buenas para la localidad de General Güemes”.

A su vez, hizo hincapié en aclarar que “estamos hablando de cantidad, pero también hay que hablar de calidad, porque esa agua viene con un tenor salino apto, muy bueno, contrarrestando a los niveles salinos que tenemos y que en este momento es fruto de todo un proceso natural muy conocido, que es que cuando las aguas bajan, los causes también, suministrando así un tenor salino muy fuerte”.

Además, informó: “Unos días antes, el sistema del Riacho del Norte había producido su ingreso satisfactorio, cruzó la ruta N°28 y localidades como Posta Cambio Zalazar y Fortín Lugones, que ya están recibiendo las aguas”.

Y agregó: “En el kilómetro 26 de la Ruta Provincial N° 28 existe un lugar físico que se conoce como La Partidora, de allí parten tres canales: el Lisbel Rivira que va paralelo a la Ruta Provincial N°28 hasta Las Lomitas, otro es el Canal Diagonal que va a Pozo del Tigre y otro es el Canal Lateral que va hacia Cacique Coquero”.

Nuestras cuencas

Por otra parte, Zambón, se refirió a la cuenca que implica el Litoral Fluvial del Río Paraguay, manifestando que “sigue con valores bajos”.

Y continuó: “En la mañana de hoy (lunes 17), en el puerto local, tenemos 17 cm, que son valores hidrométricos muy bajos. Si bien hubo una serie de precipitaciones en la alta cuenca, en zona del Mato Grosso (en territorio brasilero), luego en su derrotero hacia el sector de tramos de Bahía Negra, el tramo medio de Concepción, Rosario y el Litoral fluvial nuestro, sufre una amortiguación en su traslado de onda y son frutos los valores mínimos que estamos teniendo actualmente”.

Explicó que esto “se contrasta un poco con los niveles ascendentes que hay en la alta cuenca, pero hasta el momento son insuficientes los montos de precipitaciones que ocurren en ese sector, ya que tendrían que ser mayores para poder levantar algo. Es decir, todavía estamos en un sistema de valores mínimos”.

