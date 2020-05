El inicio de la cuarentena impulsó las ventas en los supermercados, que crecieron 10,7% en marzo

Compartir

Linkedin Print

Las ventas en los supermercados aumentaron durante marzo 10,7% en relación a igual mes del año pasado, impulsada por las compras ante la proximidad de la cuarentena dispuesta por el Gobierno para combatir el coronavirus, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La mejora registrada en los supermercados no se trasladó a los grandes centros de compra o shoppings, donde las ventas totales a precios constantes sumaron $2.850,1 millones, con una caída de 56,6% respecto al mismo mes de 2019.

Si bien el Aislamiento Preventivo Obligatorio comenzó de manera oficial el 20 de marzo, desde unos días antes se comenzaron a observar largas filas frente a los supermercados ante el temor de un desabastecimiento, lo que alentó esta suba interanual de 10,7% a lo largo del mes.

Medida a precios corrientes, la facturación alcanzó a $ 86.773,4 millones, con un incremento interanual del 69,7 %, contra una inflación del 48,4%.

El informe del Indec detalló que las ventas de supermercados a través del sistema on line crecieron de manera exponencial en marzo, con un incremento de 123%.

De hecho, esta reacción en las ventas se centró en los grandes supermercados, donde la mayoría de las compras se pueden hacer a través de tarjeta de crédito y existe un mayor cumplimiento en los acuerdos de precios.

Este nivel de cumplimiento en los precios máximos fijados por el Gobierno nacional no se verificó en los negocios de proximidad.

El propio Indec informó que durante marzo, las ventas mayoristas y minoristas totales bajaron 11,2% en términos interanuales, en consonancia con una baja del 11,5% en la actividad económica.

Incluso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apuntó que si bien los ingresos del IVA Impositivo, asociado con la actividad interna, sumaron $99.168,7 millones, un 21,1% mayor a igual mes de 2019, la facturación en comercios minoristas y mayoristas registraron en marzo variaciones significativas que superaron el 52% frente al mismo mes del año pasado.

En lo que respecto específicamente a los supermercados, mientras que las ventas crecieron a precios corrientes 69,7%; la facturación del rubro “Almacén” aumentó 947%, “Artículos de limpieza” creció 87,7%; “Verdulería y Frutería”, 87,4%; y “Lácteos”, 85,2%.

Por el contrario, las ventas de los rubros “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” bajaron 14,2% interanual.

Las perspectivas para abril, cuando las medidas de Aislamiento Social operaron a pleno, no son las mejores. El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, estimó que durante abril, el Indicador Mensual de Consumo (IMC) registró una caída del 22,4% anual.

Según esa proyección, en términos mensuales sin estacionalidad el consumo se retrajo 4,8% respecto a marzo. En los shoppings, por su parte, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron un total de $7.860,7 millones en marzo, con una disminución de 32,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En tanto, las ventas totales a precios constantes en marzo de 2020, sumaron $2.850,1 millones, con una caída de 56,6% interanual.

En comparación con las ventas del mismo mes del año anterior, en marzo el único rubro que marcó un aumento fue “Perfumería y farmacia”, con una leve suba de 0,8%.