El insólito accidente de Karina Jelinek en su visita a la casa de Silvina Luna: «¡Me lo rompiste!»

Karina Jelinek visitó la casa de Silvina Luna, en Puerto Madero, y apenas ingresó dejó su marca personal: rompió un cuadro que la ex Gran Hermano tenía en la entrada de su hogar. Las mujeres se unieron en el segundo encuentro de Divina Comida, junto a Gabriel Schultz, Mariano Peluffo y Fernando Carlos.

La modelo llegó tercera a la casa de Luna, quien preparó una velada de tono “hindú” para todos sus invitados: les regaló un “bindi” (tercer ojo) que se los colocaba antes de ingresar en la cara de los visitantes, así como también les obsequiaba un collar de flores. Una de las condiciones impuestas por la anfitriona era que todos debían ingresar sin calzado, tal como se estila en la tradición India.

Así fue que Karina cumplió con el ritual e ingresó descalza a la casa de Luna, aunque se rehusó a colocarse el “bindi” entre ambos ojos y señaló que la corona parecía más del estilo “hawaiano”. Pero apenas entró al hogar, provocó una situación aún peor: Karina y Silvina colgaron la cartera de la invitada en un perchero ubicado en el pasillo de entrada, que en apenas segundos se cayó hacia adelante, rompiendo un cuadro que Luna tenía colgado sobre la pared. El movimiento fue tan rápido e inesperado que no dio tiempo para que las mujeres reaccionaran. “Se rompió el cuadro, me quiero morir”, señaló Karina.

“Me rompiste el cuadro. Me lo hizo mi amiga artista”, señaló Luna a Jelinek, que asombrada por la situación no supo como reaccionar, más que pidiendo disculpas por lo sucedido. Sus compañeros de cena se entrometieron en la situación, intentando arreglar el cuadro, pero el agujero que se produjo fue tan grande, que el perchero quedó atrapado sobre el lienzo, que quedó inutilizado.

“Me salió una fortuna”, dijo Silvina, entre risas nerviosas, y agregó: “Me van a romper todo”. Pero para seguir con la cena, Luna decidió sacar el cuadro roto y poner en su lugar otro que tenía en su dormitorio. A pesar del mal momento, la ex panelista de Incorrectas le pidió a Jelinek que pida un deseo en voz alta: “Deseo que pasemos una buena noche, a pesar de haberte roto un cuadro”, respondió Karina. “Ella es una niña y está en su mundo”, señaló Luna de su compañera.

En su noche de anfitriona, Silvina preparó una cena al estilo indio: con comida vegetariana, utilizó quinoa, arroz y harina integral, calabaza y salsa de curry; con un postreo de duraznos, sobre una base de yoghurt y coco rallado. También prendió sahumerios y los sorprendió con un show en vivo de música hindú. “Duró diez años el proceso hasta que dejé de comer carne”, sostuvo Luna, contando cómo había cambiado su alimentación hacia el ayurveda. Ante las declaraciones, Jelinek sorprendió confesando: “Soy casi vegetariana. A veces me como un pescado, mi cuerpo me pide a veces comer un buen asado», dijo la modelo.

Silvina contó además que tuvo una época de “Bartender”, y -ante el asombro de todos sus invitados- confesó que en un evento que duró varias horas ganó 4000 dólares de propina por una sola noche.

Al culminar la noche, los invitados puntuaron el trabajo de Luna como anfitriona, quien sumó un total de 30 puntos. “Silvina se rompió para que la pasemos bien. A mí no me gusta la comida vegetariana pero valoro el esfuerzo, le pongo un 5”, señaló Schultz, mientras que Jelinek puso un 6. “Me gustó la cantidad de sorpresas de Silvina, le pongo un 9”, señaló Peluffo, mientras que Fernando Carlos le puso un 8 y sostuvo: “Estuvo todo impecable”.

En el capítulo anterior, Jelinek había mantenido un cruce con Schultz, cuando el conductor le hizo referencia a su matrimonio con Leo Fariña. “A mí me gustaría (volverme a casar), me encantaría, estoy soltera ahora”, reconoció Karina. “Tené más cuidado”, le aconsejó Gabriel, a lo que la modelo respondió: “No hace falta que me lo digas, ya lo sé”, respondió la modelo. “De cada situación que te va pasando en la vida vas aprendiendo, por eso entendés por qué te pasó eso”, agregó. “Ahora estoy feliz y contenta. Aprendí. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura”, señaló.