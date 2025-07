El insólito momento de desconcierto en el primer cambio de Boca: la decisión de Merentiel

El primer tiempo entre Huracán y Boca Juniors terminó 0-0. Es por eso que Miguel Ángel Russo decidió hacer modificaciones de cara a la segunda mitad para tratar de revertir la situación, dado que el Globo había sido superior en el desarrollo. Sin embargo, el DT del Xeneize no sabía que esa decisión iba a desencadenar en un hecho insólito.

El elegido para ser reemplazado fue el delantero Miguel Merentiel. En un cambio de pieza por pieza, quien iba a ingresar era Milton Giménez. No obstante, el uruguayo, como es habitual en las sustituciones que se realizan en el entretiempo, no se dirigió directamente al banco de suplentes, sino que saltó al campo de juego del Tomás Adolfo Ducó para disputar los segundos 45 minutos.

Claramente, Merentiel no estaba informado de que tenía que abandonar el terreno de juego y que su lugar iba a ser ocupado por el atacante con pasado en Banfield.

Es por eso que se vivió un momento de total desconcierto: mientras Merentiel estaba en la cancha, Giménez se encontraba esperando detrás de la línea de cal para poder ingresar. Luego de la confusión, con diálogos y gestos desde el banco al césped y viceversa, cuando se enteró que el plan de Russo era sustituirlo, el delantero con pasado en Defensa y Justicia se fue corriendo directo al vestuario y su compañero pudo ocupar su lugar.

Vale recordar que el charrúa es uno de los jugadores más regulares del último tiempo, al punto de que llegó a ganarse la cinta de capitán. Tal vez, el vodevil del cambio y que lo haya sentido inesperado o injusto llevó al atacante a marcharse a camarines y a no sentarse junto a sus compañeros en el sector de relevos.

Pese a que Russo apostó por Giménez para darle otro volumen al ataque, fue el Globo el que encontró el primer gol de la noche de Parque Patricios. Un disparo desde fuera del área, ejecutado con precisión por Matko Miljevic, se elevó hasta incrustarse en el ángulo superior del arco defendido por Agustín Marchesín y el Palacio Ducó estalló en júbilo cuando el marcador reflejó el 1-0.

A medida que avanzó el segundo tiempo, Huracán bajó la intensidad, lo que derivó en un tramo menos atractivo y con escasas llegadas a los arcos. El equipo local, no obstante, mantuvo el control territorial y supo administrar la ventaja obtenida con el gol de Miljevic. Por su parte, Boca no logró hilvanar jugadas de peligro, a pesar de los esfuerzos de Leandro Paredes

El pitazo final confirmó la victoria de Huracán después de 31 años frente al club de La Ribera en su estadio. Por su parte, este resultado dejó a Boca sin triunfos en el inicio del Torneo Clausura 2025 y acumula 11 encuentros seguidos sin sumar de a tres.

Según indicaron en la transmisión de TNT Sports, Merentiel no regresó al banco de suplentes y vivió todo el segundo tiempo desde el vestuario visitante.

Al final del partido, Agustín Marchesín fue consultado por el desconcertante momento que se vivió en el ya mencionado cambio y respondió “Sí te digo te miento, vi que había salido Miguel (Merentiel) y que entró Milton (Giménez), pero no sabría decirte qué pasó”.