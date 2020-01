El Intendente de Estanislao del Campo aseguró que «no hubo despidos en la Municipalidad»

Compartir

Tras el conflicto que se desató en Estanislao del Campo donde los empleados Municipales aseguran que estaban en planta permanente y fueron cambiados, intendente de la localidad Arnaldo Barrios, en comunicación con el Grupo de Medios TVO explicó que ningún personal se quedó sin trabajo, sino que volvieron a la situación en la que estaban con el ex Intendente. «Lo que hicimos fue retrotraer la situación del personal en cuestión al mes de mayo», dijo.

«Asumí el 10 de diciembre en esta nueva gestión donde me encontré con más de 100 empleados que han quedado de la gestión anterior y estos ciudadanos se encuentran en violación a la ley de responsabilidad fiscal, donde está claramente especifica que un gobierno durante su último dos trimestre de la finalización de su mandato no pueden tomar gente o recategorizar», dijo

Y explicó que «a todo esto más allá de la violación de la ley acá hay una cuestión económica, porque el presupuesto no alcanza para cubrir esta cantidad de personal y además el municipio no está en condiciones de abonar a esa cantidad de gente por lo que hemos tomado una medida justa porque a nadie se le despidió. Lo que hicimos fue retrotraer la situación del personal en cuestión al mes de mayo a toda aquella persona que se le haya dado un decreto de planta permanente va a quedar sin efecto; lo mismo va pasar con las categorías porque la gestión anterior antes de salir levantó la categoría de todo el personal, y este fue designado a dedo porque no ha hecho el escalafón administrativo que corresponde para poder beneficiario de una categoría».

Asimismo el Intendente de la localidad, informó que «se conservó la estabilidad laboral del empleado, pero no en al situación que nos han dejado porque no está presupuestado y no alcanza el dinero para abonar a toda la gente».

«El personal jornalizado tiene cobertura social como corresponde. A mí me puso el pueblo para una función que es trabajar por Estanislao del Campo y yo no puedo gastar todo el presupuesto en sueldo, a mí me tiene sobrar para poder comprar combustible, herramientas de trabajo, entre otras cosas que la Municipalidad necesita para mantener el lugar y todo es un presupuesto por lo que estoy decidió y comprometido con mi sociedad que se hagan las coas esto se lo debe a toda la gente que me acompañó para poder hoy estar enfrente de la gestión», indicó.

Ante esta situación contó que «hay 292 empleados en planta permanente, y después tenemos otros 80 que andan entre jornalizados, contratados permanente; por lo que hoy en al municipalidad rondan unas 500 trabajadores y esto es una barbaridad porque no hay funciones para tanta cantidad de gente».

«Otra de las cosas que me dejó la gestión anterior es que todos son empleados administrativos, y hay solo unos 10 puestos para esa función. Todo tenemos que trabajar, según lo que nos corresponda hacer», señaló.

Por otro lado, dijo que a un mes de haber asumido «en el lugar no dejaron ni una silla para sentarme, pero tengo un compromiso con mi pueblo y no necesito una oficina, solo cumplir con la sociedad».

«Tenemos un gran apoyo de todos los vecinos de la localidad, estamos trabajando todo el día por Estanislao del Campo. Primero estamos trabajando en concientizar a la gente y recuperar los espacios verdes y en limpieza», cerró Barrios.