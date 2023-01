El intendente de Pozo del Tigre pidió que la Iglesia rece «para que llueva»

La localidad del oeste es una de las más afectadas por la sequía y sus efectos ya afectan la provisión de agua potable para el consumo, pese a contar con ayuda del gobierno provincial y una colecta de Cáritas. «El gobierno está haciendo un gran trabajo trayendo la poca agua que tiene El Bañado», manifestó Andrés De Yong, intendente de Pozo del Tigre, al Grupo de Medios TVO.

«Es un problema de sequía que estamos pasando en todos lados, nosotros aquí no estamos teniendo lluvias hace mucho tiempo y no se pudieron cargar los reservorios. El Bañado está seco pero estamos asistiendo por día con 150 mil litros de agua potable que estamos repartiendo en los barrios y en las piletas comunitarias, y después el gobierno provincial también está trayendo agua potable a la planta con camiones para hacer la distribución», agregó De Yong.

Por día, unos 150 mil litros de agua potable son distribuidos en la localidad para hacer frente a la demanda de los vecinos y de las comunidades aledañas. Estos se suman a los 200 mil litros que se distribuyen por red día por medio, con los cuales algunos pobladores hacen reservas en sistemas.

«También estamos aprovechando la situación para hacer grandes reservorios por la obra de El Bañado que trae grandes cantidades de agua a los demás pueblos; ahora el gobierno está haciendo grandes reservorios para que en el momento en el que llegue El Bañado, o tengamos grandes lluvias, podamos acopiar gran cantidad de agua», precisó el jefe comunal.

La situación por la que atraviesa Pozo del Tigre es similar a las de otras localidades del interior provincial en donde se afectada la producción de agua potable. Por tal motivo, desde Caritas realizan una colecta de agua mineral para asistir a los pobladores de esta ciudad.

Pero pese al esfuerzo, el intendente De Yong, agradeció la colaboración pero solicitó que la iglesia ayude de otra forma. «La situación es complicada generalmente y vemos que la iglesia está haciendo una campaña, nosotros le agradecemos pero creo que ellos tendrían que ayudar de otra forma, quizás juntarse y rezar para que llueva porque uno o dos litros de agua no es la solución; nosotros estamos trayendo 150 mil litros de agua potable por día», dijo.

Actualmente el agua que abastece a Pozo del Tigre llega desde la producción de Las Lomitas y se traslada en camiones dispuestos por el gobierno provincial. Dicha agua se extrae de los pocos espejos de agua que existen actualmente en El Bañado La Estrella.

«Nosotros estamos trayendo desde Las Lomitas desde horas tempranas hasta altas horas de la noche y se está repartiendo. Nosotros hacemos la distribución domiciliaria y a piletas comunitarias, y después día por medio la planta larga por red agua a todos los domicilios. Por supuesto que se está trabajando, se está atendiendo y se está ayudando. Se les está dando a todo el mundo el agua, de que va a faltar va a faltar pero no es que se van a morir de sed», finalizó.

