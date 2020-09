El Intendente de Puerto Eva Perón pidió a la gente que quiere instalarse en el puente, “que no lo haga porque es una complicación para ellos y para nosotros”

Compartir

Alejandro Lavia, intendente de Puerto Eva Perón, localidad de la provincia de Chaco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la gran cantidad de formoseños que desde que comenzó el aislamiento decretado por la pandemia de coronavirus, se ubicaron en el puente que une dicha provincia con Formosa, a la espera de poder ingresar. Aseguró que en todo este tiempo, unas 100 personas estuvieron allí varadas y estos últimos días eran 16 los formoseños que aguardaban el permiso para ingresar a nuestra provincia.

“Nuevamente han llegado personas intentando ingresar, en lo que va de esta pandemia ya superamos los 100 varados. Ahí estamos tratando de darles lo que contamos, los vecinos se acercan a llevarles algo de mercadería, nosotros pudimos volver a juntar otra vez algunas carpas, colchones, tratamos de brindarles lo más que se pueda para que sea más amena su estadía al costado de la ruta”, señaló.

Asimismo señaló que estos últimos días eran 16 los formoseños que aguardaban poder ingresar a Formosa. “No sé si pudieron cruzar aunque sea los que tenían niños, pero sí había incluso menores esperando para ingresar a la provincia”, contó.

De la misma forma expresó que “las personas vienen porque estando ahí ellos sienten que pueden acelerar su ingreso, tenemos información de que hay alrededor de 4 mil formoseños esperando, sabemos que hay gente en Corrientes esperando, de otros lados también, hay por todos lados esperando el turno para hacer la cuarentena”.

Sobre si pasa lo mismo con los chaqueños que quieren regresar a su provincia, señaló que “ocurre, pero en el Chaco está un poco más permitido el ingreso, constatando que son de ciertas localidades chaqueñas ya pueden ingresar y se hace la cuarentena o en el domicilio particular o en los lugares determinados en cada pueblo, es más rápido el ingreso”.

En relación a si pueden llegar más varados, indicó que “una vez que pasan estas 16 personas que están hoy en el ingreso de Eva Perón se van a enterar y van a venir más. Yo constantemente recibo llamadas de gente que quiere venir a instalarse ahí, cosa que le pido que no lo hagan, les digo que esperen porque es una complicación para nosotros y también para ellos más que nada en estos días de clima muy cambiante, hace calor, frio, hay viento, tratamos de que la gente no venga para acá pero hay algunos que se largan igual, llegan de todas formas, en camiones, en vehículos, incluso caminando y una vez que están ahí tampoco vamos a mirar para otro lado, los tratamos de atender”.