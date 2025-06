El intendente Jofré dejó habilitada este sábado la plaza del barrio San Martín y el circuito de calistenia

Este sábado, el intendente Jorge Jofré inauguró la extensión de la plaza del barrio San Martín, que además incluye un circuito deportivo de calistenia, dando continuidad al Plan Integral de Recuperación de los Espacios Recreativos de la ciudad, a fin de promover y crear nuevos sitios para el desarrollo de actividades saludables al aire libre.

Participaron de la ceremonia de habilitación de estas obras el gobernador Gildo Insfrán, el vicegobernador, Dr. Eber Solís; el Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Dr. Antonio Ferreira; el presidente del HCD, Darío Di Martino; el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Dr. Mauricio Nadalich; la secretaría de Obras Públicas y candidata a concejal por Valores Ciudadanos, Ing. Malena Gamarra; diputados provinciales; candidatos a convencionales constituyentes; concejales y funcionarios provinciales y municipales.

Al momento de hacer uso de la palabra, el jefe comunal precisó que este nuevo espacio “es un punto de encuentro de las familias, para pasarla bien y divertirse”, y resaltó que durante esta semana acompañó al gobernador Insfrán en la inauguración de numerosas obras, tanto en la ciudad como en el interior provincial.

“Hay unidad de acción, por eso esta semana hemos inaugurado 2,3 obras por día. Esto es obra de una planificación, de un modelo de provincia conducido por el gobernador Insfrán, permitiendo que los formoseños y formoseñas se realicen en su propia tierra, independientemente del lugar en el que hayan nacido, con igualdad de oportunidades y equidad territorial”, remarcó.

En ese sentido, se diferenció ampliamente de “un gobierno nacional que no cree en el Estado, de hecho, el presidente Javier Milei expresó que él venía a destruirlo, y vaya si lo está haciendo. También ha dicho que no cree en la justicia social, y ha hecho bandera al superávit fiscal, pero a cualquier precio, con la gente afuera”.

Del mismo modo, hizo referencia a las elecciones provinciales que se realizarán este 29 de junio, donde se elegirán diputados provinciales, convencionales constituyentes y concejales. En ese sentido, pidió a la ciudadanía “no votar enojados”: “Tenemos que pensar qué es lo que nosotros pretendemos para nuestro futuro, votando proyectos, no individuos. Nosotros defendemos el Modelo Formoseño, porque nos permite desarrollarnos armónicamente”, manifestó.

En esa misma línea, Jofré llamó a elegir la boleta azul completa, sin cortes. “Como dice el gobernador Insfrán, todas las boletas azules son la oficial, y defienden este modelo de provincia y de ciudad”.

“Agradezco a la ciudadanía por confiar, caminar y acompañarnos para lograr una provincia igualitaria y pujante, una ciudad participativa, moderna e inclusiva”, remarcó más tarde.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas y candidata a concejal por Valores Ciudadanos, Ing. Malena Gamarra, expresó: “Me siento muy contenta por dejar habilitado un nuevo espacio para la familia formoseña, porque como nos tiene acostumbrado este Modelo Formoseño y este proyecto de ciudad, trabajamos por y para los vecinos. Insistimos con que lo mejor que decir es hacer”.

“Nosotros no solemos responder los agravios de aquellas personas que nos trataron como una provincia inviable, venimos a contar lo que venimos haciendo desde siempre: las escuelas, los centros de salud, las plazas, los playones, el Paseo Ferroviario, el Paseo del Río… Venimos a mostrar cómo trabajamos en la inclusión, en el cuidado de nuestras mascotas, el apoyo a los emprendedores, la capacitación a través de nuestra Escuela de Artes y Oficio”, señaló la funcionaria.

Seguidamente, indicó: “Hemos demostrado que somos un pueblo de lucha, por eso estamos seguros de que este 29 de junio nos va a encontrar más juntos que nunca y vamos a reventar las urnas de votos azules, tanto en la categoría de diputados provinciales como en la de convencionales constituyentes. Además, les pedimos que sigan acompañando este proyecto de ciudad, con los candidatos de Valores Ciudadanos (Malena Gamarra, José Delguy y Gisella Martínez), ya que con mucho compromiso y esfuerzo seguiremos trabajando para los vecinos de la ciudad de Formosa.”

Asimismo, Mauro Giménez; emprendedor gastronómico del barrio San Martín consideró que “esta hermosa placita que se inaugura hoy hace a la inversión pública y muestra el rol del Estado como actor y ordenador principal de nuestras vidas en sociedad. Este espacio representa un modelo de provincia y de ciudad, y permite generar valor humano, que es el esparcimiento, el disfrute de los niños y los vecinos en general, pero también para los emprendedores”.

“Este proyecto de provincia y de municipio muestra un rostro humano muy necesario, sobre todo en estos tiempos donde rige la Ley de la Selva, por eso quiero destacar la realización de las buenas obras, como en esta ocasión, la de esta placita”, añadió.

En tanto, Dardo Aguilera, deportista que practica calistenia sostuvo: “Invitamos a los vecinos a que vengan a disfrutar de este circuito de calistenia, que es el primero acá en Formosa, pero que esperamos no sea el único. Somos varios grupos en la ciudad que practicamos esta actividad y estamos buscando que las personas la puedan conocer y aprovechar estos espacios al aire libre para conectar con la naturaleza”.

Cabe resaltar que esta obra, realizada integralmente por la administración municipal, consistió en la extensión de la plaza ubicada en la intersección de las calles San Martín y Corrientes, sumando además un circuito de calistenia. Este nuevo espacio consta de equipamiento deportivo, juegos tradicionales modernos, mobiliarios urbanos como ser bancos y cestos, cartelerías informativas y luminarias tipo led, incluidos trabajos de pintura, nivelado, plantación de árboles, mejoramiento de accesos, construcción de rampas, estacionamiento y desagües pluviales, en una superficie intervenida de aproximadamente de 1.700 m2.