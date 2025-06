El intendente Jofré dejó habilitado un nuevo paseo saludable en el B° San José Obrero

El intendente capitalino, Jorge Jofré, inauguró este viernes un nuevo paseo saludable, recreativo e inclusivo, en la oportunidad sobre la Av. 9 de Julio y Av. Napoleón Uriburu, obra enmarcada en el Plan Integral de Recuperación de los Espacios Recreativos, con el fin de promover y crear nuevos espacios inclusivos para la práctica de actividades recreativas y saludables al aire libre, ocasión en la que estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Mauricio Nadalich, el Presidente del HCD, Rubén Darío Di Martino, el Procurador Adjunto de la Municipalidad, Fernando Rigotti, el concejal y candidato al mismo cargo por Valores Ciudadanos, José Delguy, la Prosecretaria del HCD, Gisela Martínez, autoridades municipales e invitados especiales.

De acuerdo a datos brindados desde la Dirección de Obras Públicas de la comuna, en el lugar se incluyeron senderos y estares, a la vez que fue equipado con juegos tradicionales, inclusivos y saludables, pérgolas, bancos, cestos, cartelería informativa y luminaria moderna tipo led. Además, se complementó con trabajos de pintura, nivelado de suelo, plantación de árboles, mejora de desagües pluviales y accesos, sobre un total de 1.500 m2 aproximadamente.

Danilo Domínguez, vecino del sector agradeció, en la oportunidad, “por la inauguración de este hermoso sector destinado a la recreación, y el encuentro vecinal; esta obra embellece aún más al barrio y llena de alegría a todos los vecinos, y que sin dudas será disfrutada por los niños, jóvenes y adultos. Quiero destacar su empatía y compromiso con los capitalinos, esta plazoleta es una muestra de su deber para con nosotros; estamos felices, y sabemos que más mejoras llegaran en breve para nuestro querido y solidario barrio”, concluyó.

Por su lado, Mary Arce, otra vecina del barrio recordó cuando presentaron una maqueta para la plaza junto a niños del sector “este era el sueño de los chicos del barrio, le llegó la inquietud al intendente, recorrieron en barrio y se encontró un hermoso espacio, donde todos los chicos del San José Obrero y de la Medalla Milagrosa van a disfrutar”, aseguró.

Gisela Martínez, por su parte, afirmó “tenemos el gusto de inaugurar otro paseo saludable en beneficio siempre del vecino, niños, adolescentes y adultos, y no es algo que hacemos solo en campaña, ya que consiste en un trabajo debidamente planificado, y se trata de intereses colectivos, no particulares. Quiero destacar, además, que muchas obras se hacen gracias al aporte de los vecinos y a su buena administración por parte de esta gestión municipal”, finalizó.

Para concluir, el jefe comunal, Jorge Jofré, “vinimos a cumplir una promesa que les hicimos a los chicos y padres, para que tanto los niños de la Medalla Milagrosa y del San José Obrero tengan un lugar de esparcimiento y para hacer gimnasia. Seguimos con nuestro plan de obras; esto no se hace de la noche a la mañana, sino que se hace una planificación y un presupuesto, y es lo que previamente verificamos, y en base a eso prometemos y ejecutamos”, aseguró. “Quiero destacar que lo mismo ocurre en el Gobierno Provincial, así como vimos hoy que el gobernador inauguró alrededor de 16 obras públicas en lugares alejados de la provincia, lo que demuestra que cuando hay unidad de concepción, hay unidad de acción”, finalizó.