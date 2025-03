«El intendente Jofré es un funcionario de todo el año», defendió Fabián Olivera

El director de Transporte Municipal, Fabián Olivera salió al cruce de la oposición, y le cuestionó la escasa capacidad para proyectar ideas y para generar proyectos en beneficio de los vecinos. Defendió la gestión del intendente Jofré al que identificó como “un político que todo el año está cerca de los vecinos”, y que “se desmolda para producir mano de obra para familias formoseñas que hoy padecen los brutales efectos de la crisis”.

“Para nosotros la oposición no existe; la única forma de construir y de valorar a la política es estar cerca de la gente, atendiendo, escuchando y militando todos los días; no se puede improvisar, y acá la oposición es sólo un cúmulo de informalidad”, atacó el funcionario

“Pido acompañar la gestión del intendente Jofré, quien lidera un espacio plural, amplio y convocante”, planteó abiertamente, escindiéndose de la pertenencia partidaria, y apostando a los beneficios que el Estado puede generar para la población.

“El intendente superó las expectativas de la gente; este Municipio no es la tradicional oficina que manda a sus empleados con un escobillón a barrer las calles; acá hay un profundo convencimiento político y social, acá se trabaja todo el año, pensando en desarrollar proyectos que generen fuentes de trabajo para las familias”, insistió.

“Milito un espacio institucional sin presiones políticas, donde hay un compromiso claro de pensar en la gente, desde la capacidad y la experiencia, pero también desde la humildad, el reconocimiento y la gratitud; acá se trabaja todos los días, no se piensa en las elecciones, sino en el vecino y sus necesidades”, dijo.

“Las actividades que se desarrollan en el Paseo Ferroviario, y que abarcan lo cultural, lo gastronómico, lo deportivo y lo social, entre otros rubros, más allá de su propósito en sí mismo, persiguen permiten que cientos de familias formoseñas generen sus ingresos”, describió

“Acá hay un antes y un después también con lo turístico con el nuevo balneario, donde se repite el mismo esquema de entretener por un lado, y de generar ingresos por el otro”, añadió.

“La Escuela de Arte y Oficios es otra muestra de cómo consolidar este modelo; cientos de formoseños se capacitan y encuentran una salida laboral rápido”, continuó

“Yo le diría a la clase política que tome en serio la vocación, que trabaje para la gente, que renuncie a la mentira y a la confusión como método de atracción social”, insistió Olivera, al retomar el tema. “Hoy todo está expuesto, la tecnología lo muestra todo, al instante, entonces desarma la mentira y hunde al mentiroso; hoy la gente sabe quién es el intendente Jofré, es consciente de que con él para la ciudad hubo un ante y un después, y por eso es querido y reconocido”, sostuvo.