«El intendente Jofré ha cumplido con el 100% de las promesas realizadas al inicio de su gestión»

El director de Electrotecnia y Alumbrado Público de la Municipalidad de Formosa, Ing. Fabián López Ortíz, brindó detalles respecto al recambio de luminarias que se está realizando en varias esquinas de la avenida 9 de Julio, y aseguró que “se trata de un trabajo arduo que se viene realizando para lograr una ciudad inclusiva, organizada, participativa y turística, la cual fue prometida por el intendente Jorge Jofré en el inicio de su mandato”.

“Lo que estamos haciendo nosotros en este tramo de la avenida 9 de Julio, comprendido entre la Av. González Lelong y la calle España, es mejorando la iluminación en los laterales de las calles que atraviesan la 9 de Julio y, de esta manera, contribuir a mejorar la seguridad de quienes recorren estas arterias”, explicó el funcionario.

“Esto forma parte de un plan estratégico de recambio de luminarias convencionales a LED, lo cual implica una notable mejoría en lo que es la iluminación en este tramo, pero también redunda en un beneficio ambiental que es innegable”, aseguró.

Señaló que “el beneficio que le aporta este recambio de luminarias a la ciudad es muy amplio, primero por lo que tiene que ver con el consumo. Hoy por hoy lo que son las energías sustentables y renovables son una tendencia mundial por una cuestión de preservación de nuestro planeta, ya que esto permite disminuir el consumo de energía debido a que las luces LED tienen un menor consumo energético y la vida útil de los mismos es más prolongada”.

“El ahorro energético que se logra colocando las luminarias led significa una disminución en el gasto energético de entre un 55% y 58%, que son cifras muy significativas, porque cuando se está generando la energía para que nosotros la podamos consumir se están explotando recursos hídricos que utilizan carbón, que es un elemento altamente contaminante. Es un circuito que debemos ir cuidando como sociedad”, remarcó más tarde, haciendo hincapié en el ahorro y la conservación.

El funcionario aclaró que “nosotros tenemos un plan de trabajo muy importante durante el año, y aclaro que esto no tiene que ver con el hecho de que se trata de un año eleccionario, puesto que el año pasado hemos trabajado con todos los equipos de la municipalidad y cada área ha podido desplegar su trabajo en todos los barrios de la ciudad”.

Asimismo, destacó el trabajo mancomunado que se realiza desde la comuna: “También hemos trabajado en conjunto con diferentes programas que se han implementado en la gestión que lleva adelante el intendente Jorge Jofré, a través de programas como ‘Orientame’ y ‘La Muni en tu Barrio’, dirigidos específicamente a mejorar la calidad de vida del vecino formoseño en cada uno de los barrios de la ciudad”.

“Si bien tuvimos un 2022 muy intenso a nivel obras realizadas, la idea para este año es poder duplicar ese esfuerzo para seguir construyendo la ciudad que tanto el intendente ha planificado desde su primera gestión”, indicó.

“Algo que es importante recalcar tiene ver con que el 100% de las promesas que ha hecho el intendente a la comuna, al asumir su primera gestión allá por el 2015, todas las hemos llevado a cabo y hoy son objetivos cumplidos, pero, aun así, la idea nuestra es duplicar el esfuerzo, no mentir, dedicarnos a la gestión y a la gente”, remarcó.

Recordó que “cuando comenzamos la gestión teníamos 25 mil luminarias en la ciudad y actualmente tenemos más de 27 mil que lo hemos realizado nosotros y también se han incorporado instalaciones con proyectos de Nación, a través del municipio, con proyectos de otras entidades públicas también y, como lo dice el intendente, todo favorece al vecino”.

Agregó que “iremos avanzando en seguir realizando recambio de luminarias convencionales a LED, también hay semáforos nuevos que se necesitan, completar la sincronizción de la Av. Gutnisky, mejorar las avenidas Italia, Cabral y la Néstor Kirchner y, gracias a la gestión del intendente Jofré, ya contamos con los insumos necesarios para realizar todos esos trabajos”.

“La ciudad que propuso el intendente en su momento era una inclusiva, participativa, organizada, una ciudad turística. Hoy vemos que los formoseños podemos acceder a espacios recuperados que son magníficos, el Paseo Ferroviario que era un monte, se agregó el bosquecito, el Paseo Gastronómico de la Jurisdicción Cinco, y muchísimos senderos que se han iluminado para el disfrute de la gente”, destacó.

Por último, mencionó que “hay dos cosas de las que no me quiero olvidar y la primera tiene que ver con un gran beneficio para los empleados municipales, como es el camping propio que se trata de una obra hermosa que ya está en ejecución y bastante avanzado. Por otra parte, en breve se va a inaugurar el Paseo del Río, con una bajada de lancha, que es un espacio que era un monte y ha sido recuperado para la gente”.

Relacionado