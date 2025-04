El intendente Jofré habilitó la plaza y el playón deportivo del barrio Fontana

Este martes, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, dejó habilitada la plaza y el playón deportivo del barrio Fontana, obra enmarcada en el plan integral de recuperación de los espacios recreativos de la ciudad de Formosa, uno de los ejes fundamentales en la política de valorización de los espacios verdes existentes que impulsa la actual gestión municipal.

Se trata de una obra íntegramente realizada por administración municipal, que consistió la construcción de adoquinado de accesos principales por calle Pringles y Maipú, plaza y un playón polideportivo, compuestos por senderos, estares y sectores verdes, equipados con juegos tradicionales, inclusivos y saludables, vallas protectoras, arcos, aros, mobiliarios urbanos (bancos y cestos), cartelerías informativas y luminarias modernas tipo led.

Incluye también trabajos de pintura, mural, nivelado, plantación de árboles y mejoramiento de desagües pluviales, en una superficie intervenida de aproximadamente 2.300 m2. Además, se acondicionó la gruta de la Virgen Nra. Sra. María Rosa Mística, patrona del sector.

Durante la ceremonia de inauguración, el jefe comunal expresó: “Esta era una obra muy anhelada por este barrio que lleva el nombre del fundador de Formosa, el Comandante Luis Jorge Fontana, y que la podemos inaugurar justamente en el 146 aniversario de la ciudad en la que poco a poco vamos cumpliendo nuestros sueños”.

“La forma en la que venimos trabajando desde el municipio es en conjunto. Por eso siempre trato de inculcar a los funcionarios que tienen que ser de territorio y no de escritorio, y eso se ve reflejado en el trabajo diario, ya que desde muy temprano hasta altas horas uno puede ver a un empleado municipal desempeñando su tarea para que la ciudad cada vez luzca mejor”, añadió.

Del mismo modo, Jofré valoró el aporte de los vecinos y vecinas puesto que “las obras se hacen con recursos que permiten cumplir con la palabra empeñada. Desde ese punto de vista me siento muy agradecido con la comunidad, porque luego de la pandemia hemos mejorado la recaudación y eso es lo que nos permite realizar trabajos de bacheo, arreglar las plazas, cambiar las luces, entre otras obras que mejoran la calidad de vida de cada uno de nosotros”.

Del mismo modo, la secretaria de Obras Públicas de la comuna, Ing. Malena Gamarra, señaló: “Estamos muy contentos por cumplir nuevamente con la palabra empeñada por el intendente Jorge Jofré, quien prometió que cada barrio iba a tener su propia plaza, y esta obra lo demuestra”.

“Este espacio se va a transformar en un punto de encuentro para la práctica deportiva, para disfrutar de los juegos tradicionales, inclusivos y saludables, para tomar unos mates y pasar lindos momentos en familia. Esta obra se realiza con recursos genuinos del municipio, gracias al aporte de los vecinos y vecinas, por eso tenemos que cuidarla”, remarcó la funcionaria.

Por su parte, Alicia Ávalos, vecina que vive en el barrio hace 46 años junto a su familia, manifestó: “Hoy celebramos la finalización de un hermoso espacio que no solo embellece nuestro barrio, sino que también revive recuerdos entrañables. La asistencia de todo el equipo de la Municipalidad en cada paso del proceso nos hizo sentir parte de esta hermosa transformación, siempre atendiendo nuestras inquietudes y deseos. Así que, en este día, todos somos testigos del esfuerzo conjunto que ha dado vida a esta plaza, un lugar donde nuestras familias podrán reunirse y donde los lazos de amistad se fortalecerán”.

“Este lugar no es solo un espacio físico para nosotros; es un símbolo de comunidad, de unión y de recuerdos compartidos, y es solo el inicio de más sueños por construir. Sigamos trabajando unidos, como siempre lo hemos hecho, para que el barrio siga siendo el lugar que amamos, un hogar lleno de historias, esperanza y alegría”, concluyó Ávalos.