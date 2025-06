El intendente Jofré habilitó la plazoleta saludable de los barrios Vial y Villa Lourdes

Durante la tarde del miércoles, el intendente Jorge Jofré dejó habilitado un nuevo espacio de recreación: se trata de la plazoleta saludable que une a los barrios Vial y Villa Lourdes, la cual fue construida por la administración municipal en el marco del Plan Integral de Recuperación de los Espacios Recreativos de la ciudad.

Dicha obra está compuesta por senderos y estares equipados con juegos de gimnasio al aire libre, mobiliarios urbanos -pérgolas, bancos y cestos-, cartelerías informativas y luminarias modernas tipo led, incluidos trabajos de pintura, nivelado, plantación de árboles, mejoramiento de desagües pluviales y accesos. La superficie total intervenida fue de aproximadamente 250 m2.

Participaron de la inauguración el presidente del HCD, Darío Di Martino; el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich; la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; el subsecretario de Transporte y candidato a convencional constituyente, Josè Olmedo; los candidatos a concejales por la Agrupación Valores Ciudadanos Malena Gamarra, José Delguy y Gisella Martínez; funcionarios municipales y vecinos y vecinas de los barrios Vial y Villa Lourdes.

En su discurso de habilitación de la plazoleta, el jefe comunal expresó: “Me pone muy contento cumplir con el pedido de los vecinos, que ahora podrán hacer gimnasia y practicar deportes en un lugar que antes era un basural. Estas acciones de recuperar espacios ya es una costumbre de la Municipalidad, avanzando en el objetivo de tener una ciudad ordenada, contando siempre con el acompañamiento de los vecinos, que son dueños de cada espacio público de la ciudad”.

Además, remarcó que “todas estas obras que estamos inaugurando se realizaron gracias al aporte de la comunidad”. En ese sentido, precisó que recientemente se han enripiado más de 150 calles de tierra, se han inaugurado obras de pavimentación, paseos saludables y plazas, y se ha acondicionado el sistema lumínico de la Cruz del Norte, entre tantas otras.

“Todo esto lo estamos logrando en un momento difícil del país, ya que hay convulsión política, económica y social”, sostuvo luego, y manifestó que “en todo el país, y también en Formosa, hay voces que defienden este modelo anarco libertario, que no cree en el Estado ni en la justicia social, y que solo busca el beneficio de los grandes grupos económicos y no mira al interior”.

Sin embargo, diferenció al justicialismo de este último grupo porque “defiende un modelo en el que se lucha por la justicia y el ascenso social”. En esa línea, llamó a la ciudadanía a votar la lista azul completa este 29 de junio, donde se eligen diputados provinciales, convencionales constituyentes y concejales.

Así mismo, Jofré pidió a los vecinos de la ciudad capital a elegir a los candidatos de Valores Ciudadanos: “El intendente necesita de sus concejales, porque si no cuesta mucho sostener el modelo de ciudad que tenemos. Por eso debemos elegir a Malena Gamarra, José Delguy y Gisella Martínez”. También le encomendó a la militancia “recorrer los barrios y escuchar a los vecinos para atender las demandas”.

Por su parte, el concejal y candidato a ese mismo cargo, José Delguy, señaló: “No existían espacios verdes entre los barrios Vial y Villa Lourdes, y era algo que los vecinos nos solicitaban, hasta que recorriendo esta zona nos pareció lo mejor crear este nuevo sector de recreación en este punto que une ambos conglomerados, cumpliendo una vez más la promesa del intendente Jofré de ofrecerle a cada barrio un lugar donde ir a disfrutar”.

Seguidamente, el edil justicialista se refirió a la ratificación de la Corte Suprema de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, reconociendo que “es difícil cuando la cancha esta inclinada hacia un sector, y aparece el ‘Partido Judicial’ para determinar una proscripción a quien hoy es una líder del movimiento nacional justicialista”.

En ese sentido, Delguy consideró que en “estos tiempos difíciles, la militancia no es la resistencia, sino la construcción”, y vaticinó que “este 29 de junio, la boleta azul será la más votada, sobre todo la que lleva al frente a los candidatos de Jorge Jofré en la ciudad”.

Finalmente, Tino Stevens, vecino del barrio Villa Lourdes, mostró su enorme alegría por la habilitación de este nuevo espacio verde: “Los que vivimos en este barrio, nos acordamos de que esta zona era un basural, y estaba abandonado, hasta el 2015, cuando apareció en la intendencia el ingeniero Jorge Jofré con todo su equipo. Este espacio recreativo era algo que añorábamos todos los vecinos, y ahora finalmente se hizo realidad”, dijo.