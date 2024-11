El intendente Jofré homenajeó a los inspectores de tránsito por conmemorarse el 22 de noviembre su día

El intendente, Jorge Jofré, encabezó este jueves el acto homenaje por conmemorarse este 22 de noviembre el Día del Inspector de Tránsito Municipal, ceremonia que se llevó a cabo en el Salón Cultural de la comuna, oportunidad en que se reconoció a agentes con años de trabajo en la institución y a familiares de inspectores fallecidos.

Acompañaron al Jefe Comunal el Presidente del HCD, Rubén Darío Di Martino, la Secretaría de Acción Social, Paula Cattáneo; el Director de Tránsito Orlando Ortiz, concejales de la ciudad, funcionarios comunales, invitados especiales y familiares de los homenajeados. El motivo de la celebración responde a la fecha de la creación del cuerpo de tránsito municipal de la ciudad de Formosa, que data de un 22 de noviembre de 1962 durante la intendencia de don Juan Luis Díaz.

“No quería dejar pasar este momento para darle un sincero agradecimiento a todo el cuerpo de inspectores – precisó el intendente Jofré –, yo me siento orgulloso de la Dirección de Tránsito Municipal, y quiero agradecer al Director Orlando Ortiz, ya que él es parte fundamental del orgullo que sentimos. Uno puede ver como todos los días los trabajadores del cuerpo están dirigiendo el tránsito, ordenando, dando los carnets de conductor, haciendo controles, incluso en los días festivos», detalló el jefe comunal.

Dirigiéndose al personal de Tránsito, destacó “no pierdan esa esencia de familia que hay entre ustedes, nosotros somos compañeros y pasamos más horas acá que en nuestras casas, por lo que tenemos que mantener siempre nuestra buena convivencia, por más que a veces pueda haber diferencias o pequeños roces, como sucede en toda familia”, dijo. “Tenemos que seguir teniendo esa buena cordialidad entre nosotros y mantener siempre el mismo objetivo, una unidad de concesión para tener una unidad de acción. Eso deben tenerlo siempre presente, mantener el sentido de pertenencia y de servicio para nuestra comunidad», finalizó.

Por su parte, el Subsecretario de Transporte de la comuna, José Olmedo, agradeció al cuerpo de inspectores “por el compromiso para con la ciudadanía formoseña, y quiero destacar que los inspectores no están solo para dirigir el tránsito ni para recalcarse sus normas, sino que en todo momento están haciendo escuela de vida para cada uno de los que circulamos por las calles de la ciudad”, subrayó. “Muchas veces nos enojamos cuando nos dan la orden de alto, y en realidad lo que están haciendo es protegernos en el tránsito y, por sobre todas las cosas, salvaguardar nuestra humanidad, porque no sabemos si unos pasos más adelante, a causa de nuestra imprudencia, se produzca un accidente. De allí mi más profundo reconocimiento y agradecimiento por su dedicada labor”, cerró el funcionario.

Por último, Amada Ibáñez, inspectora de tránsito con 30 años de servicio dijo “ser inspectora no solo me dio una familia con quien convivir día a día, sino que también conocí a mi compañero de vida, mi esposo, también inspector, con quien formamos una hermosa familia, inculcando a nuestros hijos, valores, responsabilidad y cultura del trabajo”, sostuvo. “Ya en el ocaso de mi servicio no me queda más que agradecer lo vivido, y decirle a las nuevas generaciones que comienzan su camino, que mantengan sus valores, capacítese y amen su trabajo. Tal vez hoy no sea lo que esperaban, pero mañana verán sus frutos».

“Quiero agradecer especialmente al intendente Jorge Jofré – dijo por último –, que nos dio sentido de pertenencia a los empleados municipales, nos dio la dignidad de llevar hermosos uniformes y ser visibles en nuestra labor diaria. Recuerdo una época que teníamos que pagar por ellos de nuestro propio bolsillo, y esta gestión no sólo revirtió eso, sino que también reformó nuestras oficinas íntegramente, y facilitó la tecnología para realizar mejor nuestro trabajo, incluyendo humanidad y respeto, desde los directores hasta el mismo intendente, quien nos trata como un compañero más, y eso se agradece infinitamente”, concluyó.

Finalmente, se hizo entrega de certificados de reconocimiento a agentes jubilados, a quienes llevan 30, 35 y 40 años de servicio, y a empleados fallecidos; ocasión también en la que se entregaron cuatro motocicletas de 110 cilindradas al cuerpo de tránsito municipal.