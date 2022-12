El intendente Jofré inauguró una plaza y playón deportivo en el barrio Emilio Tomás

En un marco de alegría, el intendente Jorge Jofré dejó inaugurada en la tarde del miércoles la plaza y playón deportivo del B° Emilio Tomás “Exequiel Magno Gómez”, obra enmarcada dentro del plan integral de recuperación de los espacios recreativos de la ciudad de Formosa, uno de los ejes fundamentales en la política de valorización de los espacios verdes existentes que se viene llevando desde la Municipalidad.

Acompañaron al Intendente en el acto el Jefe de Gabinete, Dr. Mauricio Nadalich, la Secretaria de Obras Públicas, Ing. Malena Gamarra, el concejal capitalino, José Delguy, autoridades municipales y vecinos del barrio.

Desde el área de Obras Publicas de la comuna detallaron que el lugar fue dotado por juegos tradicionales, inclusivos y saludables, vallas protectoras, arcos y aros, también mobiliario urbanos como bancos y cestos, cartelería informativa y luminarias led. Del mismo modo se intervino con nivelado de suelo, plantación de árboles, mejoramiento de accesos y desagües, todo en una superficie total de 4.500 m2.

En la oportunidad, el intendente Jorge Jofré afirmó “nuestro compromiso fue que cada barrio tenga un lugar de esparcimiento para los niños, hacerlo donde no existía, y si existía mejorarlo, como en este hermoso lugar, donde también se está jugando el mundialito infantil, que hace que los chicos puedan disfrutar y criarse como buenas personas, como líderes, y que aprendan el compañerismo fruto del deporte”, dijo.

“En el 2023 seguiremos trabajando para y por el vecino – adelantó – somos conscientes que nos tocaron épocas difíciles, por lo que tuvimos que redoblar esfuerzos, y hoy vemos una mejora y avance en la ciudad, por lo que quiero agradecer a los empleados municipales y cooperativas de trabajo por su invaluable aporte, finalizó Jofré.

Ramón Soto, vecino del barrio, se dirigió a los presentes evocando a dos jóvenes de la comunidad barrial, “René Barreto y Rubén Eduardo Soto, mi hijo. Corría el mes de junio de 1988, cuando un vecino docente del barrio, entonces diputado provincial, hizo el trámite para conseguir el predio para este campo de deportes y juegos de esparcimiento, el señor Exequiel Magno Gómez”, rememoró.

Por su lado, el Subsecretario de Deportes Cultura y Turismo, Dr. Rodrigo Portocarrero, afirmó “este es un barrio pequeño, pero tiene a protagonistas que han hecho de Formosa lo que es hoy, algunos de ellos ya no están”, dijo. Seguidamente recordó y nombró a vecinos que se destacaron en la comunidad, salidos del deporte, la política y la cultura, todos habitantes del barrio.

Por último, el concejal José Delguy destacó que el intendente siempre decía ”los mejores proyectos y las mejores propuestas siempre provinieron de los vecinos, y viendo la alegría de los niños que pretendemos para ellos como un objetivo de gestión, tenemos que trabajar de manera constante para que en estos tiempos difíciles la felicidad de ellos esté primero. Atravesamos una pandemia, estamos en un momento económico complejo, pero puntualmente si hay algo que vamos a hacer es estar sobre el camino y no desviar nuestros objetivos que son la felicidad de nuestros niños”, remarcó.

