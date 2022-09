El intendente Jofré presenció el exitoso inicio del Sudamericano de Motos de Agua y Jet Ski

Compartir

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, presenció durante la jornada del sábado el inicio del espectacular Campeonato Sudamericano de Motos de Agua y Jet Ski, uno de los máximos atractivos que ofrece el mega evento “A Toda Costa” -organizado por el Municipio-, el cual se desarrollará hasta el domingo en aguas del majestuoso río Paraguay.

Una gran cantidad de público se aglomeró en las costas del río para presenciar la fantástica competencia, en las categorías Jet Promocional, Vintage Open y Classic, Jet Limitado, Sudam 160, Jet Stock, Turbo Pro-Sudam 250, Jet Master, Turbo Open y Jet GP.

En la oportunidad, Juan Saavedra, presidente de la Federación Motonáutica de Argentina, obsequió al intendente Jofré una remera y una camisa alusivas a la competencia.

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Es una alegría enorme contar con este tipo de actividades náuticas, aprovechando la hermosura del río Paraguay. Estamos muy felices de que Formosa sea sede de la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Motos de Agua y Jet Ski, con participantes de toda la Argentina, de países vecinos como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, y de otros países latinoamericanos”.

“Estuve hablando con el presidente de la Confederación Sudamericana de Motonáutica (Bruno Casa) y me comentó que le gustaría que todos los años Formosa sea sede de este campeonato, así que estamos muy contentos por eso. Esto demuestra la capacidad organizativa que tenemos y el apoyo que se brinda desde el gobierno de la provincia y el Municipio a todos los deportes”, destacó más tarde.

Seguidamente, Jofré resaltó que “ya en la primera edición del evento ‘A Toda Costa’ habíamos recibido esta competencia y teníamos muchas ganas de repetirla, sobre todo después de dos años muy duros por los efectos de la pandemia. Hemos recibido a todos los participantes con mucha alegría y ellos también están muy contentos de estar acá”.

Por su parte, Bruno Casa, presidente de la Confederación Sudamericana de Motonáutica (COSUD) remarcó que “la competencia cuenta con un centenar de competidores inscriptos, tanto en jet ski como en motos de agua, y está todo dado para que estas dos jornadas sean una fiesta, no solo para la ciudad sino también para los participantes”.

“’A Toda Costa’ es un gran evento en la ciudad, y la motonáutica es parte fundamental del espectáculo, donde se puede aprovechar la belleza del río Paraguay. La competencia no abarca solamente la actividad en el agua, sino que también tiene continuidad en el escenario del Playón Municipal con la entrega de premios, de modo que es parte de esta gran fiesta”, indicó luego.

Del mismo modo, Casa explicó que “la competencia tiene dos disciplinas: por un lado, la de jet ski -donde los competidores van parados- y la de motos de agua. Depende mucho la preparación de los aparatos y las condiciones técnicas de los pilotos. Hay categorías promocionales para los que se inician y otras pro, para los participantes que cuentan con mayor preparación y que se deslizan entre los 100 y 130 km por hora arriba del agua”.

“En las disciplinas de velocidad y de motor es muy importante la seguridad, por eso hay que contar con un equipo de asistencia seria en el agua. Por suerte contamos con la ayuda de la Prefectura Naval Argentina que nos da una mano bárbara, sumado a que el Municipio nos brinda la cobertura de ambulancias, entre otras cosas”, concluyó Casa.

Torneo de Cross Trining

Por otra parte, entre las tantas propuestas deportivas que también forman parte del evento “A Toda Costa”, se llevó a cabo, en el playón deportivo del Complejo Municipal “Los Iglu”, el Torneo de Cross Trining.

La actividad, también conocida como entrenamiento funcional, contó con un gran número de competidoras, las cuales desarrollaron diversos ejercicios de alta intensidad, demostrando todas sus condiciones y su potencial físico ante el gran marco de público que se acercó a disfrutar de la disciplina.

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, presenció el atractivo evento, y dialogó de forma amena con los vecinos y vecinas.

