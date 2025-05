El intendente Jofré presentó la 1ra. Escuela Municipal de Desarrollo Democrático y Ciudadano

Durante la tarde del viernes, en el Salón “Lapacho Amarillo” del Hotel Howard Johnson, el intendente Jorge Jofré presentó 1ra. Escuela Municipal de Desarrollo Democrático y Ciudadano, un espacio de formación, reflexión y acción a fin de fortalecer las democracias locales.

El principal objetivo de esta escuela es capacitar a vecinos, líderes comunitarios, jóvenes y actores sociales en herramientas y conocimientos que promuevan una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el bien común. A través de la formación, busca fomentar el diálogo, la inclusión y la corresponsabilidad, contribuyendo a una cultura democrática más sólida y participativa en el ámbito municipal.

La capacitación se realizará a través de una plataforma de Inteligencia Artificial, donde los participantes accederán a un formulario de inscripción para poder ingresar y realizar la formación y capacitación.

Al momento de hacer uso de la palabra, el jefe comunal expresó: “Estamos todos asombrados y conmovidos por la forma en la que la tecnología ha ido cambiando nuestro modo de vida, nuestra forma de comunicarnos e incluso el estilo de vida familiar y comunitario. Y por eso, porque soy alguien convencido del poder que tiene la comunidad para mejorar nuestra gestión y para transformar la realidad, y porque creo que el futuro es con todos y para todos, sin exclusiones, le asigno a este hecho que estamos viviendo hoy aquí un carácter fundacional”.

“Estamos en una era donde la tecnología no es solo una herramienta, sino un puente, que bien construido y bien usado, puede hacernos cruzar el río tormentoso de este presente hacia un mejor futuro, hacia una democracia realmente participativa. Pero eso no se construye sólo desde el gobierno municipal. Este acto, esta Escuela y muchas otras acciones que llevaremos adelante son un impulso, pero los verdaderos arquitectos y creadores de ese futuro mejor, somos todos”, remarcó más tarde.

En esa misma línea, sostuvo que “ahora tenemos en nuestro poder algo que ninguna generación anterior tuvo: el poder de viralizar el cambio. No esperen permiso para actuar. Nosotros, desde el gobierno, tenemos que escucharlos, pero el futuro no se pide… se programa, se diseña y se lucha desde el compromiso personal”.

Seguidamente, Jofré aseguró que confía plenamente en la comunidad y por eso este esfuerzo de poner en marcha la primera Escuela Virtual de Desarrollo Democrático y Ciudadanía basada en Inteligencia artificial de todo el mundo.

“Sabemos que la Ciudad de Formosa lo va a aprovechar y que este esfuerzo va a dar muchos frutos, que se traducirán en una mejor democracia, en una comunidad más fuerte y en una mejor gestión municipal, incluso aunque eso nos genere dolores de cabeza en la gestión. Porque cuando la comunidad se une con tecnología y democracia, no hay límites que no pueda superar”, indicó.

En ese sentido, el pedido del jefe comunal fue claro: “No deleguen su poder. Un like no sustituye una idea, un meme no reemplaza un proyecto, pero juntos pueden generar la chispa del cambio. Y algo más, no sean idiotas útiles de otros intereses. A veces nos parece de vivos compartir rápidamente noticias falsas, o videos que afectan a familias y personas, sin tener idea de si lo que allí se muestra es verdad o no. La tecnología es un arma y es nuestra responsabilidad utilizarla para el bien, o maximizar la maldad”.

“Quieren dividirnos usando el odio; conviértanse en militantes digitales del amor y la verdad. Sean constructivos y creativos, trabajando para el bien. Si lo hacemos, si trabajamos para eso, nuestros niños van a vivir en una ciudad mejor y en una Patria mejor”, añadió.

“Pero eso -siguió- será posible sólo si todos nos comprometemos en trabajar para el bien y el amor y, como reclamaba el Papa Francisco, no se dejen arrastrar por las corrientes del odio y la desunión, es con trabajo y consenso, sin autoritarismo como se construye una mejor democracia”.

Para concluir, Jofré manifestó: “Siempre tengan presente que el futuro de nuestra ciudad no es algo que va a ocurrir porque sí. Ese futuro es algo que todos estamos creando y esperamos que esta Escuela de Desarrollo Democrático y Ciudadanía que hoy dejamos inaugurada nos sirva para generar un mayor compromiso en la creación de un mejor futuro. Ese es nuestro deseo y nuestro compromiso”.

Por su parte, el Lic. Jorge Arias, quien estuvo a cargo de la presentación de la Escuela, manifestó: “En un mundo donde la tecnología avanza y la participación ciudadana es más importante que nunca, esta escuela surge como un espacio virtual, accesible y dinámico para fortalecer los valores democráticos, el liderazgo comunitario y la formación cívica; valores esenciales de los que adolece hoy nuestra democracia”.

“Lo que hace única a esta escuela son sus objetivos de construcción ciudadana y de liderazgo democrático, su contenido que apuesta a la búsqueda del bien común y al desarrollo de la comunidad, y la tecnología que combina la realidad aumentada, la realidad virtual y las herramientas de aprendizaje interactivo”, agregó.

Luego de explicar detalladamente cómo funcionará la escuela y enumerar las múltiples ventajas que aportará la tecnología, Arias destacó que “la democracia se fortalece con buenos ciudadanos y buenos dirigentes, por eso celebro la decisión del intendente Jofré de poner a Formosa en la punta de esta tarea de reconstrucción de la democracia”.