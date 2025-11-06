El intendente Jofré recibió a alumnos de la EPEP N.º 147 del barrio Juan Domingo Perón

En el marco de las visitas guiadas por la ciudad de Formosa, que lleva adelante la Dirección de Turismo de la Municipalidad, un grupo de alumnos de sexto año de la EPES N.º 147 «Estado de Israel» del barrio Juan Domingo Perón, fueron recibidos por el intendente Jorge Jofré, quien dialogó amistosamente con los jóvenes sobre la importancia de la difusión del turismo local.

Por ello, Jofré, expresó su satisfacción por la visita y destacó la importancia de que los jóvenes conozcan y valoren la capital provincial. «Cada rincón de la ciudad cuenta una historia. No solo enriquecemos nuestras experiencias, sino que también fortalecemos el sentido de pertenencia y el orgullo de cuidar y querer a Formosa», expresó.

En la misma línea, la directora del área organizadora, Cristina Salomón manifestó que «el objetivo es que todos los grupos etarios puedan hacer visitas guiadas por la ciudad para que todos los formoseños podamos conocer el lugar en el que nacimos y estamos viviendo, y para que seamos multiplicadores y anfitriones del turismo con los visitantes de otras provincias y de nuestra comunidad en general».