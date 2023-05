El intendente Jorge Jofré encabezó el acto por el 213 Aniversario de la Revolución de Mayo

Ayer se realizó en el Mástil Municipal el acto izamiento en conmemoración del 213 Aniversario de la Revolución de Mayo, en coincidencia con el 140 Aniversario de la Municipalidad de Formosa, ceremonia encabezada por el intendente capitalino, Ing. Jorge Jofré, quien estuvo acompañado por la Ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, Dra. Cecilia Guardia Mendonca, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Dr. Mauricio Nadalich, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Darío Di Martino, el Jefe de la Sección de Inteligencia de Monte Formosa, Mayor Sebastián Alankay, concejales capitalinos, autoridades comunales, abanderados y escoltas de instituciones escolares y vecinos de la ciudad.

En la ocasión, el Presidente del HCD, Darío Di Martino, destacó “es un hecho importante lo que conmemoramos en esta fecha además de la gesta de mayo, la creación del municipio, motivo que también que nos reúne hoy”, subrayó. Seguidamente rememoró los hechos que precipitaron la revolución de 1810 “necesitamos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ya que es el verdadero valor de la historia nuestra memoria colectiva. Vivimos tiempos marcados por profundos cambios en lo que se siente la necesidad de volver los ojos a lo esencial, al patrimonio vivo y común, a esos principios y valores que inspiraron los albores de la patria”, dijo.

“Para nosotros esta fecha no es una simple ocasión, es la ratificación de todo lo que nos hemos ennoblecido con el correr del tiempo, y es la afirmación de nuestra necesidad de colaborar como nación libre e independiente”, expresó. La palabra patria hoy encierra un profundo significado de vida y nos conduce al profundo valor de la intimidad hogareña y a la experiencia enriquecedora de la vida humana en la que debe primar la justicia y la libertad, ambas en un sentido individual y colectivo como parte de la vida misma, que pueden concretar un futuro mejor siempre y cuando haya tolerancia hacia todas las diferencias, haya solidaridad, responsabilidad e igualdad de oportunidades para todos los habitantes del pueblo argentino”, precisó Di Martino.

“En Formosa – siguió diciendo – el proceso de provincialización dio identidad a nuestro pueblo y fundó las bases para el Estado actual; hoy en día contamos con un gobierno nacional que se ocupa y se acuerda del interior profundo como lo hizo en su momento el ex Presidente Néstor Kirchner el 28 de mayo de 2003, cuando a tres días de asumir la presidencia se hizo presente en Formosa para firmar la Reparación Histórica, la que conmemoramos 20 años este domingo”, recordó. “Actualmente nuestra querida provincia se presenta próspera, pujante, con ideales justos y solidarios que permanecen más vivos que nunca en el corazón de cada familia formoseña”, enfatizó el funcionario.

“Con el modelo de la administración del Dr. Gildo Insfrán en la gobernación, y en el municipio del Ing. Jorge Jofré , forjamos entre todos, unidos y organizados, una provincia desendeudada, libre de ataduras económicas y con mirada progresista para el futuro de las nuevas generaciones, y estoy convencido que desde aquí seguiremos marcando ese rumbo, seguiremos haciendo grande de verdad a nuestra Argentina, a esta Formosa, seguiremos llevando adelante los ideales que marcaron nuestros fundadores y lograremos un país libre, estable, en el que las oportunidades sean la regla y no la excepción, donde cada formoseño se realice en el lugar que lo vio nacer, y pueda desarrollar su vida con mejores oportunidades con salud, educación, vivienda y trabajo”, destacó Di Martino.

