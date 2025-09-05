El intendente Jorge Jofré encabezó emotivo acto por el Día del Inmigrante

Un emotivo acto se desarrolló este jueves en el Monumento a los Inmigrantes, frente al Palacio de Intendencia, que fue encabezado por el intendente Jorge Jofré y representantes de las distintas colectividades para conmemorar el Día del Inmigrante.

Acompañaron al jefe comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; la concejal Beatriz Segovia; el subsecretario de Gobierno, Fabián Cáceres y funcionarios municipales; además del vicecónsul de Italia en Formosa y presidente de la Sociedad Italiana, Alfredo Maglietti; Roque Pérez, miembro de la colectividad paraguaya; y el representante de la colectividad árabe, Nabil Hadjasan ab Elkader.

Al momento de hacer uso de la palabra, Jofré indicó: “No tenemos que dejar pasar una fecha tan importante como esta porque los inmigrantes hicieron grande a nuestra ciudad y aportaron muchísimo para el crecimiento y la integración. Somos un crisol de razas y cada uno de los que llegó a esta tierra fue aportando lo que traía de su patria para constituir nuestra sociedad”.

Del mismo modo, destacó que “Formosa es tierra de brazos abiertos, donde cada cultura suma y fortalece nuestra identidad. La unión de los pueblos es el camino hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Por su parte, Roque Pérez, miembro de la colectividad paraguaya, expresó: “Nuestra gente no vino a cruzarse de brazos a esta tierra, vino a trabajar, a forjar un pueblo; vino gente que ha recibido tanta hospitalidad y ha dejado a sus hijos al servicio de la provincia como reconocimiento. Aquí hemos dejado historia”.

Por último, se realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Inmigrantes, en memoria de los ausentes, acto a cargo del intendente capitalino, junto a representantes de las distintas colectividades. Para cerrar la celebración se desarrolló un atractivo espectáculo musical que contó con la actuación de consagrados grupos de baile de las diferentes colectividades.