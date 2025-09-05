Un emotivo acto se desarrolló este jueves en el Monumento a los Inmigrantes, frente al Palacio de Intendencia, que fue encabezado por el intendente Jorge Jofré y representantes de las distintas colectividades para conmemorar el Día del Inmigrante.
Acompañaron al jefe comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; la concejal Beatriz Segovia; el subsecretario de Gobierno, Fabián Cáceres y funcionarios municipales; además del vicecónsul de Italia en Formosa y presidente de la Sociedad Italiana, Alfredo Maglietti; Roque Pérez, miembro de la colectividad paraguaya; y el representante de la colectividad árabe, Nabil Hadjasan ab Elkader.
Al momento de hacer uso de la palabra, Jofré indicó: “No tenemos que dejar pasar una fecha tan importante como esta porque los inmigrantes hicieron grande a nuestra ciudad y aportaron muchísimo para el crecimiento y la integración. Somos un crisol de razas y cada uno de los que llegó a esta tierra fue aportando lo que traía de su patria para constituir nuestra sociedad”.
Del mismo modo, destacó que “Formosa es tierra de brazos abiertos, donde cada cultura suma y fortalece nuestra identidad. La unión de los pueblos es el camino hacia una sociedad más justa y solidaria”.
Por su parte, Roque Pérez, miembro de la colectividad paraguaya, expresó: “Nuestra gente no vino a cruzarse de brazos a esta tierra, vino a trabajar, a forjar un pueblo; vino gente que ha recibido tanta hospitalidad y ha dejado a sus hijos al servicio de la provincia como reconocimiento. Aquí hemos dejado historia”.
Por último, se realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Inmigrantes, en memoria de los ausentes, acto a cargo del intendente capitalino, junto a representantes de las distintas colectividades. Para cerrar la celebración se desarrolló un atractivo espectáculo musical que contó con la actuación de consagrados grupos de baile de las diferentes colectividades.
El intendente Jorge Jofré encabezó emotivo acto por el Día del Inmigrante
