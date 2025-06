El Intendente Jorge Jofré entregó certificados a egresados del 1er Ciclo dela Escuela de Artes y Oficios de la comuna

Más de 500 egresados de la Escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad, dependiente de la Coordinación de Acción Social, recibieron este martes por la tarde sus diplomas de certificación de formación teórico-práctica, acto encabezado por el intendente Jorge Jofré, quien fue el responsable de otorgar el reconocimiento a todos los que pasaron exitosamente por los 23 cursos que se dictaron en este primer ciclo de 2025.

Acompañaron el jefe comunal la Coordinadora de Acción Social, Paula Cattáneo; el encargado de la Escuela de Artes y Oficios, Lucas Cabrera; la Secretaria de Obras Públicas de la comuna y candidata a concejal por Valores Ciudadanos; Malena Gamarra, el concejal capitalino y candidato a renovar el cargo por Valores Ciudadanos, José Delguy; la Prosecretaria del HCD y candidata a concejal por Valores Ciudadanos, Gisella Martínez, funcionarios municipales, invitados especiales, y egresados.

El municipio, en su firme compromiso con la mejora de las condiciones socioeconómicas de la familia formoseña, continúa impulsando la capacitación continua con el desarrollo de 23 ofertas de oficios, distribuidas en 24 cursos e impartidas en 12 sedes. Esta iniciativa trasciende la mera capacitación, puesto que su propósito fundamental es dotar a nuestros ciudadanos de las herramientas y conocimientos necesarios para acceder a mejores oportunidades laborales, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia.

En la oportunidad, Javier Garaffo, egresado del curso de Reparación e Instalación de Split, dijo “es un honor para mí representar a todos los que hemos tenido la oportunidad de participar en estos cursos que se han llevado adelante con tanto esfuerzo y dedicación” sostuvo. “La escuela de artes y oficios no solo es un gran centro de formación, es un lugar de contención, de compañerismo, de esperanzas, de historias de vidas de formoseños y formoseñas en busca de sueños, y estoy convencido que, con lo que hemos recibido y aprendido, nos espera un futuro esperanzador” aseguró.

La capacitadora Ruth Salinas, por su lado, agradeció al jefe comunal por su iniciativa, “ya que se puede ofrecer a la comunidad nuevas oportunidades para el crecimiento personal y laboral – dijo, – también a la señora Paula Cattáneo por su incansable trabajo, ya que hizo que este proyecto se concrete y siga creciendo día a día. Es importante la tarea de mis compañeros capacitadores y de todo el equipo de la Escuela, por creer en la importancia de la capacitación y por aportar al desarrollo de nuestros alumnos”, destacó.

La Secretaria de Obras Públicas, Malena Gamarra, expresó “vinimos a celebrar en familia la decisión del intendente de la ciudad, que dejó de pensar en la comuna como una municipalidad gris que solo prestaba servicios, y le dio ese rostro humano cuando creó la Secretaría de Acción Social, y hoy no solo nos ocupamos de los adultos mayores, de las mascotas y del emprendedor, sino también de dar herramientas y de llevar el sustento a los hogares. Y no solo eso, sino brindar lugares recuperados donde ofrecer los productos y los saberes aprendidos”, indicó.

Finalmente, el intendente Jorge Jofré recordó cómo se erigió la Escuela de Artes y Oficios en su proyecto municipal: “dentro del ejido urbano viven personas de carne y hueso que tienen otras necesidades, como la atención a discapacitados, a mascotas, festivales, e inclusive la formación de vecinos y vecinas. Hoy veo con alegría que ya es una realidad y creo que no va a desaparecer más, será algo que el vecino mismo va a exigir” aseguró.

Agradeció a los egresados “por haber confiado en la municipalidad y por haber participado, por lo que quiero felicitarlos nuevamente por este logro colectivo, y decirles que no dejen de soñar, de perfeccionarse, de avanzar un poquito más, tanto jóvenes y adultos: lo único que iguala a los hombres el conocimiento, y cuando uno lo tiene es difícil que lo puedan engañar, concluyó.