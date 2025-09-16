El Intendente Jorge Jofré juró la nueva Constitución Provincial 

En una ceremonia realizada en el Honorable Concejo Deliberante, el intendente capitalino, Ing. Jorge Jofré, prestó juramento a la nueva Constitución Provincial, la que fuera recientemente reformada por la Convención Constituyente de Formosa. El acto se realizó en el Honorable Concejo Deliberante.

Estuvieron presentes en la ceremonia el Ministro de Justicia Seguridad y Trabajo, Jorge González, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rubén Darío Di Martino, el Jefe de Gabinete, Mauricio Nadalich, concejales capitalinos, autoridades de las Fuerzas de Seguridad, autoridades provinciales y municipales

El Jefe Comunal, al referirse a la flamante Carta Magna provincial, expresó “se trata de una Constitución en la cual se han tenido en cuenta los derechos de cuarta generación, como también se incluyeron los derechos de la mujer y todos los que se han conquistado a través del Modelo Formoseño”, destacó. “Creo que es una constitución con la cual vamos a aspirar a tener más derechos y una mejor calidad de vida, siempre y cuando se vayan cumpliendo los objetivos allí fijados”, precisó por último.

Posteriormente, en el salón auditorio de ese cuerpo deliberarivo, el intendente Jofré tomó juramento al Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich, a los Jueces Administrativos de Falta Adriana Smith, Juan Manuel Oviedo y Carlos Amarilla, al Procurador de la Municipalidad, Fernando Rigotti, a Secretarios y Subsecretario de Hacienda, Luis Casco, a la Secretaria de Obras Públicas, Malena Gamarra, a la Secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, al Subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero, y al Subsecretario de Gobierno, Fabián Cáceres.

Finalmente firmó el Acta el Subsecretario de Transporte y Emergencias, José Olmedo quien ya juró como Convencional Constituyente en el recinto de la Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa.