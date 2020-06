El intendente Jorge Jofré resaltó la vigencia del pensamiento de Manuel Belgrano

Compartir

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, valoró la acción y trayectoria del general Manuel Belgrano y la vigencia de su pensamiento de desarrollo integral a través de la industrialización y potencialización de todas las regiones del país.

“De esa manera, postulaba Belgrano, cada argentino tendría lo necesario para vivir y se atacaría la raíz misma de las inequidades que provocan pobrezas materiales”, dijo.

Afirmó que “el prócer que recordamos hoy, no fue solamente el creador de la bandera nacional que nos dio identidad en el momento crucial de la construcción de un Estado libre y soberano. El pensamiento y la obra de Belgrano van más allá, a tal punto que consideraba necesario reafirmar la soberanía política de los argentinos, no solamente mediante símbolos sino con una economía fuerte, basada en la industrialización y en el desarrollo integral de todas las regiones del país”, enfatizó Jofré.

Subrayó que esa es la base que sustenta el pensamiento nacional y popular, que propicia la justicia social y la comunidad organizada, con igualdad de oportunidades para todos y todas.

“Belgrano nos legó la bandera para que la Patria tuviera un significado común para el pueblo. Una nación que se identifica con sus valores propios y que avanza reafirmando su posición en un mundo donde la globalización a veces pretende dar un valor relativo a todo”, reflexionó.

Recalcó que el general Belgrano “estuvo en las luchas por la independencia, pero no solamente para sacar a un poder externo y poner a otro, sino para que la Nación Argentina tuviera su propia autodeterminación, desde la idiosincrasia propia”.

“Por eso, recordar esta fecha tiene en la actual coyuntura un enorme valor. Estamos en una etapa donde la preservación de la vida es lo fundamental para arrancar nuevamente con un decidido programa que vuelva a poner a la Argentina de pie; conscientes que nuestro destino no puede ser determinado por otros sino por nosotros mismos, construyendo en unidad y solidaridad la grandeza de la Patria” concluyó.