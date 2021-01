El Intendente Jorge Jofré valoró los resultados de la política sanitaria provincial

Compartir

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, destacó el acierto de la política sanitaria del gobierno provincial para enfrentar la pandemia causada por el coronavirus, que también se aplica en el ámbito municipal, señaló.

Consideró que toda decisión política se evalúa en función de sus resultados y que en base a ese presupuesto es necesario enmarcar la valoración de las decisiones adoptadas por el gobernador Gildo Insfrán.

“Cuando el mundo se ve sacudido y lamenta millones de muertes a causa de la pandemia, con economías devastadas por la parálisis que provoca el contagio de millones de trabajadoras y trabajadores, es primordial tener en cuenta que la vida es el valor supremo a preservar”, reflexionó. En tal sentido, el jefe comunal mencionó que todos los estudios científicos han determinado que el contagio se produce por contacto de persona a persona, de allí la necesidad de mantener la distancia social, disminuir en lo posible la movilidad de las personas y el uso permanente del barbijo.

“Otra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es la contención inmediata de la persona detectada como portadora del virus, por cuanto aún aquellos asintomáticos producen contagios”, recordó.

Jofré dijo que se debe hablar en términos correctos a fin de no generar estigmatizaciones o derivaciones indeseadas al pueblo en este contexto y por ello dijo que no se aísla a nadie, sino que se contiene sanitariamente.

“No son la misma cosa -añadió- como tampoco la alocada comparación con otras épocas nefastas de dictaduras e inexistencia del Estado de derecho que hoy gozamos. Aquí prima la solidaridad, que tiene como significado profundo en los cristianos de acompañar y estar junto al prójimo cuidándolo y acompañándolo en este proceso, con los cuidados necesarios para la pronta recuperación”.

Además, el jefe comunal ponderó las grandes inversiones que hizo el gobierno provincial en materia de salud, en equipamientos e insumos para generar las condiciones necesarias y enfrentar en mejores condiciones una pandemia que en otros lugares del mundo arrasa sistemas sanitarios nacionales enteros.

“El mérito aquí no es de un gobierno que hace lo que debe, porque quienes estamos en funciones por el voto popular nos debemos al pueblo en su conjunto, sin sectarismos. Quienes deben ser reconocidos son nuestros conciudadanos, las personas de carne y hueso que se cuidan y a la vez cuidan a los demás porque esta situación solamente se la supera con el esfuerzo colectivo”, apuntó.

En tal contexto, pidió sensatez y mesura a la dirigencia política de la oposición y a quienes tienen alguna representatividad sectorial de la sociedad, exhortando a no generar divisiones en momentos que la unidad es más necesaria que nunca y “la sana convivencia democrática demanda que sus dirigentes estén a la altura de las circunstancias, anteponiendo el bien común a intereses sectoriales”, concluyó.

